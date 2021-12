Uncharted Legacy of Thieves Collection : Date PS5, multijoueur absent, et infos sur la mise à niveau

Depuis son apparition sur l’organisme de classification ESRB (ou en Australie) et la mise en ligne de sa page Steam, on pensait que Uncharted: Legacy of Thieves Collection allait nous faire la surprise de nous annoncer sa date de sortie lors des Game Awards, qui auront lieu dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais Sony a préféré prendre les devants et annoncer cela aujourd’hui.

D’abord sur PS5, puis sur PC

Si vous attendiez de découvrir la série Uncharted sur PS5, autrement que via les versions PS4 des jeux, vous pourrez bientôt pouvoir le faire. Uncharted: Legacy of Thieves Collection a aujourd’hui droit à un nouveau trailer illustrant cette version, pour nous prévenir qu’il sortira sur PS5 le 28 janvier 2022.

Et pour le PC alors ? Malheureusement, il faudra encore prendre son mal en patience. Cette compilation est seulement datée à 2022 sur PC avec ce trailer, ce qui indique qu’elle ne sortira pas à la même date. On attendra donc des précisions de la part de Sony quant à cette version.

On apprend dans le même temps via le PlayStation Blog que si vous bénéficiez de la version PS Plus d’Uncharted 4 sur PS4, la mise à niveau ne sera pas du tout disponible, alors que si vous possédez le jeu, il faudra payer 10 euros pour passer à la version PS5. De plus, on a désormais la confirmation que le multijoueur ne serait pas présent dans cette compilation, comme on s’en doutait déjà suite à des rumeurs.