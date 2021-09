Naughty Dog réaffirme travailler sur une expérience multijoueur autour de The Last of Us

Avec son histoire plus conséquente que prévu, The Last of Us Part II avait du faire l’impasse sur son mode Factions, qui avait permis dans le premier épisode d’envisager l’univers de la série sous le prisme du multijoueur. Si la licence est surtout connue pour sa narration forte et ses personnages mémorables, il existe malgré tout un public pour une expérience multijoueur dans cet univers, et Naughty Dog le sait bien.

Naughty Dog planche toujours sur le projet

On sait depuis un moment que le studio travaille sur un jeu multijoueur ambitieux, au point d’enchaîner les recrutements. A l’occasion de l’Outbreak Day, qui est une journée communautaire pour les fans de la saga, Naughty Dog a publié un communiqué où le studio a réaffirmé travailler sur une expérience multijoueur dans cet univers :

« Pour résumer, nous travaillons dessus – nous voyons les commentaires de la communauté avec beaucoup d’entre vous qui souhaitent un multijoueur ou veulent des nouvelles. Pour l’instant, nous dirons que nous adorons ce que l’équipe est en train de développer et nous voulons leur donner le temps de construire leur projet ambitieux, nous en dévoilerons plus lorsque ce sera prêt ! »

Autrement dit, une expérience multijoueur dans l’univers de The Last of Us est bien en préparation, mais avec les récentes offres d’emploi publiées par le studio, tout porte à croire que l’on se dirige plus vers un standalone qu’une simple mise à jour de The Last of Us Part II (si l’expérience multijoueur de TLOU et le standalone multijoueur du studio sont bien un seul et même projet).