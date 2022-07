Nacon se lance dans le jeu de survie hack’n’slash avec ParadiZe Project

Le dernier Nacon Connect a permis de découvrir quelques nouveaux titres, à commencer par l’étrange ParadiZe Project, développé par le studio Eko Software, à qui l’on doit des titres comme Warhammer: Chaosbane ou encore How to Survive. Et justement, en parlant de ce dernier, il semblerait que le studio souhaite revenir à ses premiers amours avec un nouveau jeu d’action et de survie en vue isométrique, dans lequel les zombies ont une grande place.

Des zombies à tout faire

Vous l’aurez deviné avec ce trailer quelque peu spécial, au ton volontairement décalé, ParadiZe Project n’est pas un simple jeu de zombies en monde ouvert comme les autres.

S’il faudra évidemment décimer des morts-vivants partout où l’on va, il sera aussi possible de s’aider de ces zombies en prenant leur contrôle et en leur demandant d’effectuer tout un tas de tâches pour nous, comme s’occuper de notre camp ou nous aider à faire face à des ennemis.

Un concept plutôt loufoque qui semble faire tout le charme du jeu, qui restera axé sur la survie. Le titre sera aussi jouable en coopération, histoire d’apprécier l’apocalypse et les services des zombies en bonne compagnie.

Pour le moment, ce ParadiZe Project est prévu pour sortir dans le courant de l’année 2023 sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series.