Des zombies pas si malins

Récemment daté à la fin février, Welcome to ParadiZe a pris son temps : d’abord nommé ParadiZe Project, le titre n’avait lâché que de courts teasers, laissant planer le doute sur ses mécaniques. Tout du moins jusqu’à cette semaine où l’équipe s’est enfin décidé à lâcher une première bande-annonce de gameplay plutôt généreuse en informations.

Jouable aussi bien en solo qu’en coopération jusqu’à 4 personnes, le soft veut mélanger survie, combat et crafting, le tout avec une expérience en monde ouvert. Le principal argument du jeu sera sa capacité à contrôler les zombies grâce au casque Zombot, un accessoire particulier qui vous permettra de « recruter » des alliés du côté des mangeurs de cervelles. Pour le reste, il semblerait que l’on soit sur un hack’n’slash assez classique, avec ses équipements, ses ressources à ramasser et ses hordes d’ennemis. On notera qu’il faudra tout de même faire attention à rester en vie, notamment en construisant et en défendant son propre camp grâce aux ressources récoltées. A vous de placer judicieusement vos pièges.

Welcome to ParadiZe est toujours prévu pour le 29 février 2024. Il sera disponible sur PC via Steam, PlaySation 5 et Xbox Series. Aucune information pour l’instant quant à une éventuelle version physique.