ParadiZe Project : Le hack’n slash de Nacon change de nom et nous permettra de contrôler des zombies en 2024

On avait perdu de vue ParadiZe Project pendant un long moment, même si les bilans financiers de Nacon mentionnaient que le projet était toujours en préparation. On comprend aujourd’hui un peu mieux les raisons de cette longue absence, puisque depuis son annonce, le jeu a trouvé son titre définitif qui sera donc Welcome to ParadiZe. Et pour fêter ce retour, l’éditeur français et le studio Eko Software ont publié une nouvelle bande-annonce du jeu, au ton décalé.