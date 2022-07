Nacon Connect : Le résumé complet de la conférence avec toutes les annonces

L’éditeur français Nacon est désormais de plus en plus présent sur la scène internationale, et organise maintenant ses propres émissions avec ses Nacon Connect, qui permettent de passer en revue l’intégralité de ses futurs jeux. L’éditeur a choisi d’organiser sa conférence estival un peu après les festivités du Summer Game Fest, histoire d’avoir son propre temps fort sans se faire éclipser par d’autres acteurs du marché, et on a pu découvrir ce soir plus d’une quinzaine de titres, avec quelques jeux annoncés pour la toute première fois. Voici tout ce qu’il faut retenir du Nacon Connect du 7 juillet.

Une fin d’année bien remplie

Etant donné qu’il sort dans un peu moins de deux mois, The Lord of the Rings: Gollum s’est infiltré au sein de ce Nacon Connect.

Après plusieurs trailers en CGI et d’autres qui ne montraient pas grand-chose, le titre s’offre enfin une bande-annonce avec des images in-game, nous permettant d’apercevoir plusieurs décors ainsi que les menaces qui vont traquer l’adorateur de l’anneau, qui va devoir rester très discret. Pour rappel, la date de sortie du titre est fixée au 1er septembre.

Steelrising aussi sort dans peu de temps, et c’est pourquoi l’éditeur nous a offert un nouveau trailer de gameplay qui était centré sur les affrontements de boss, appelés les Titans.

Le Souls-like a la française prévoit de sortir ce 8 septembre mais celles et ceux ayant précommandé le jeu pourront avoir accès à une bêta dès le 25 août.

Autre jeu de 2022, Session Skate Sim a reconfirmé sa date de sortie pour le 22 septembre avec un trailer inédit, tout comme WRC Generations qui a mis l’accent sur ses voitures hybrides, qui sont au cœur de ce nouvel épisode.

On pourrait se dire qu’il n’y a plus besoin de présenter Blood Bowl 3 depuis le temps qu’on le connaît, mais Nacon et Cyniade ont tout de même décidé de nous offrir une piqûre de rappel avec une vidéo « Blood Bowl pour les nuls », qui nous apprend toutes les règles de manière décalée. Pas plus d’informations sur sa sortie malheureusement.

Les nouveaux accessoires

Nacon oblige, cette émission s’est aussi attardée sur les accessoires gaming proposés par l’éditeur, à commencer par la présentation du Daija Arcade Stick, qui a été mis en avant avec l’aide de Kayane et Mr Crimson.

Cette nouvelle version du stick arcade reviendra à la fin de l’année 2022 et sera compatible sur les consoles Xbox, PlayStation et sur PC, avec quelques nouveautés qui devraient plaire aux adeptes des jeux de combats.

On a aussi pu découvrir que Nacon allait lancer ses Series Pro en Europe, avec les casques RIG Pro Series. Enfin, la manette Pro Contact a été présentée durant le pré-show, avec une coque transparente et des LED à personnaliser.

2023, l’année de Nacon ?

Chose peu commune pour l’éditeur, on a eu droit à un jeu plutôt orienté vers l’horreur avec Ad Infinitum, que l’on avait brièvement aperçu l’an dernier.

Ce nouveau trailer nous plonge donc littéralement dans l’horreur de la guerre et des tranchées, avec des cauchemars et la réalité qui s’entremêlent. Ce trailer de gameplay nous permet d’avoir une idée plus précise du jeu, en attendant sa sortie fixée au 20 avril 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Pour rester dans le domaine de la guerre, Nacon a mis en avant War Hospital avec une nouvelle vidéo de gameplay commentée, dans laquelle on peut voir que l’on devra gérer un hôpital militaire durant la Grande Guerre, avec des choix moraux à effectuer et de la gestion de ressources qui sera cruciale pour la vie de vos patients.

Toujours pas de date de sortie pour le jeu, si ce n’est en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Parmi les titres que l’on avait déjà vu par le passé, Clash: Artifacts of Chaos est venu nous montrer un peu plus de gameplay. Ce jeu d’action nous a présenté ses combats avec une vue caméra à l’épaule, avec différents décors que l’on pourra découvrir tout au long de l’aventure. Sortie prévue le 9 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Chef Life: A Restaurant Simulator était aussi de la partie pour nous montrer comment gérer un restaurant d’une main de maitre, afin d’espérer apparaître dans le guide Michelin. Vous pourrez donc ouvrir votre propre établissement le 2 février prochain sur toutes les plateformes.

On aurait aimé en voir bien plus à son sujet, mais Hell is Us n’a présenté qu’un journal de développeur en compagnie de Jonathan Jacques-Belletête, le directeur créatif du jeu, qui est venu nous présenter les origines du projets, ainsi que quelques détails sur l’histoire avec des concept-arts inédits.

C’est presque la même chose pour le très attendu Test Drive Unlimited Solar Crown, qui n’a eu droit qu’à une toute petite vidéo très conceptuelle avec des personnages issus des deux gangs du jeu, qui ne nous a pas appris grand-chose, ce qui était prévisible étant donné que le jeu a été repoussé à l’année prochaine.

Heureusement, Nacon a été un peu plus généreux en ce qui concerne RoboCop Rogue City, qui a dévoilé ses premières images in-game avec un trailer de gameplay, où l’on a pu voir le policier le plus dangereux du monde faire le ménage au sein de la ville de Detroit.

Le jeu sera donc bien un FPS bourré d’action, mais il aura aussi des phases de dialogues à choix multiples, avec des décisions cruciales à prendre. Un titre ambitieux qui devrait donc nous arriver dès le mois de juin 2023, sur PC, PS5 et Xbox Series.

Cinq nouveaux titres à découvrir

Après avoir réussi à adapter le Donjon de Naheulbeuk en jeu vidéo, Artefacts Studio s’attaque à un tout autre défi. On a pu découvrir les premières images de Crown Wars : The Black Prince, un nouveau jeu de stratégie qui va nous plonger en plein cœur de la Guerre de Cent Ans.

Le trailer nous a présenté quelques images de gameplay de ce nouveau titre, qui est pour l’instant prévu pour sortir durant l’année 2023 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.

On a aussi pu découvrir Gangs of Sherwood, qui revisitera à sa sauce la légende Robin des Bois façon dystopie en nous permettant d’incarner un des Joyeux Compagnons dans un jeu d’action qui misera tout sur la coopération, avec des missions en PvE.

On a pu voir un peu de gameplay et on voit qu’il faudra combattre le shérif et ses troupes dans des phases d’actions en vue à la troisième personne, mais c’est tout ce que l’on sait pour le moment. La rébellion commencera en 2023 sur PC et les consoles de nouvelle génération.

Parmi les nouveaux projets de l’éditeur, ParadiZe Project tire son épingle du jeu avec un hack’n slash orienté survie développé par Eko Software, où il faudra certes combattre des zombies, mais la particularité du titre reposera aussi dans le fait qu’il sera possible de contrôler les morts-vivants.

Vous pourrez alors tirer parti des spécificités de chacun des zombies pour vous aider à survivre, que ce soit les des affrontements ou dans la construction de votre camp. Un titre plutôt loufoque qui ne verra pas le jour avant 2023.

Vous avez aimé Curse of The Dead Gods ? Alors vous serez certainement ravis de savoir que Passtech Games est déjà au travail sur un nouveau jeu d’action de type roguelike, qui se nomme Ravenswatch.

On ira ici explorer des contes très célèbres comme Beowulf ou le petit Chaperon Rouge, dont les mondes ont été corrompus, et ce en compagnie des héros de chaque histoire qui posséderont tous leur propre gameplay.

Le jeu promet de la coopération, et on pourra tester tout cela lors de la sortie de son accès anticipé en 2023, avant qu’il n’arrive définitivement sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.

L’une des grosses surprises de ce Nacon Connect, c’était l’officialisation du nouveau jeu du studio milanais de Nacon, à savoir un titre se déroulant dans l’univers de la saga Terminator.

Le jeu intègrera un monde ouvert avec une histoire originale, dans un univers post-apocalyptique où l’on incarne les derniers survivants avant la création de la résistance de John Connor. Pas beaucoup d’autres infos à son sujet, sachant que le jeu n’a pas encore de date de sortie, ni même de titre définitif.

En bref, une conférence qui était tout de même bien remplie, même si on aurait aimé que certains titres nous montrent plus d’images. Il fallait aussi s’attendre à ce que GreedFall 2 ne soit pas présent, étant donné qu’il est encore très loin de sa sortie, et que le développement vient de débuter. On a au moins pu découvrir des nouveaux jeux, et le jeu Robocop devrait sans doute faire pas mal parler de lui.