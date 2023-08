Nacon confirme les dates de Crown Wars: The Black Prince et Paradize Project, Ravenswatch et War Hospital présentés

Début 2024 déjà bien rempli

Depuis quelques jours, on se dit que les mois d’octobre et novembre vont être bien riches. Avec Assassin’s Creed Mirage, Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder et bien d’autres, on commence à craindre un bouchon pour la fin d’année. Si bien que l’on est presque content de voir des jeux comme Stalker 2 être repoussé à début 2024. Et pourtant, le début de l’année risque d’être bien sympathique aussi.

Comme assez souvent vous me direz, puisque février/mars font souvent office de tunnel de sorties juste avant la fin d’année fiscale des studios. Nacon va tout de même tenter de se faire une place en confirmant les sorties de deux de leurs jeux, à savoir :

Crown Wars: The Black Prince : 14 mars 2024 sur PC et consoles

Paradize Project : 29 février 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series

Ces deux projets, officialisés au détour d’un Nacon Connect en 2022, n’ont malheureusement pas dévoilé de nouvelles images : juste une date et c’est tout. On précise d’ailleurs que ces dates avaient été évoqués dans un récent document de Nacon qui faisait le point sur son calendrier à venir. On en profite donc pour rappeler que Crown Wars: The Black Prince est un RPG tactique qui prend place en plein cœur de la Guerre de Cent Ans, tandis que Paradize Project est un jeu d’action et de survie en vue du dessus, dans lequel on doit faire face à une apocalypse zombie.

War Hospital montre ses choix moraux

Histoire de ne pas laisser les autres titres du catalogue de Nacon, sachez que War Hospital a également dévoilé une nouvelle vidéo à l’occasion de la Gamescom 2023. Il s’agit d’un journal de développeur qui se focalise sur les choix moraux. Ce titre prend la forme d’un jeu de stratégie qui vous met aux commandes d’un hôpital pendant la Grande Guerre où il faudra prendre de dures décisions. La sortie est prévue pour le 26 octobre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.

Ravenswatch

Quant à Ravenswatch, le nouveau roguelite des créateurs du très bon Curse of the Dead Gods, c’est la prochaine mise à jour majeure qui a été présentée au cours du Future Games Show. Appelée Storm Island, celle-ci est datée au 7 septembre 2023 et permettra de découvrir de très nombreuses nouveautés puisqu’on nous promet un contenu qui sera doublé. Rappelons qu’il est toujours en accès anticipé sur Steam.