Nacon Connect : Dix jeux seront montrés, dont quatre non annoncés

Officialisée le mois dernier, la 1ère Nacon Connect qui sera diffusée ce soir à 19h sur YouTube se dévoile un peu avant l’heure. D’après le planning fourni par l’entreprise française, dix jeux seront montrés pendant la conférence, dont quatre non annoncés, « dans des univers aussi divers que le racing, les RPG ou les rogue-like » comme la licence Test Drive qui va faire son grand retour comme l’indique un teaser vidéo posté sur Twitter il y a quelques jours.

Des vampires, des loups-garous et du sport

En plus de compter sur les licences sportives WRC 9, Tennis World Tour 2 et Handball 21, l’événement présentera Vampire: The Masquerade – Swansong, un story trailer de Rogue Lords et des premières images de gameplay pour Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.

Concernant les titres non annoncés, ils seront dévoilés par les studios RaceWard, Spiders, KT Racing (TT Isle of Man: Ride on the Edge 2) et Abrakam (Faeria). Notez que ce dernier sera accompagné « d’un invité de renom » sans plus de précisions.

Rendez-vous ce soir sur notre site pour suivre toutes les informations liées à la Nacon Connect.