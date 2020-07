Spiders Games (GreedFall) tease son prochain jeu pour la Nacon Connect

Les conférences prévues pour la semaine prochaine seront sous le signe des jeux français, puisque Ubisoft et Nacon prévoient de nous révéler de nombreux titres. Chez Nacon, c’est du côté de Spiders Games que l’on pourra trouver de la nouveauté, puisque le studio semble être prêt à nous dévoiler son prochain jeu.

The next project from @Spidersgames will be revealed at #NaconConnect on July 7th at 7:00 pm CEST! pic.twitter.com/MuaM7IqDyQ

— Nacon (@Nacon) July 2, 2020