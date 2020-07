Tennis World Tour 2 présente une première vidéo de gameplay

Officialisé en mai dernier, Tennis World Tour 2, qui contrairement à ce qui avait été annoncé n’est pas développé par EKO Software mais par Big Ant Studios (AO Tennis 2), se dévoile par l’intermédiaire d’une première vidéo de gameplay.

Enfin un digne successeur de la saga Top Spin ?

Edité par Nacon, cette « suite » de Tennis World Tour semble être plus réaliste que son prédécesseur. Le gameplay a été repensé afin de mieux prendre en compte le timing avec lequel vous renvoyez la balle et la jauge de service a été modifiée et améliorée. Le jeu tournera également sur un nouveau moteur permettant d’inclure plus d’animations et de rendre les échanges plus fluides.

Souhaitant proposer « l’expérience la plus complète », le titre ajoutera la possibilité de jouer en double, jusqu’à 4 joueurs en multi local ou 2v2 en ligne, et le Tie Break Tens, une compétition inédite proposant de disputer des matchs courts en dix points gagnants. Il devrait aussi comprendre des stades officiels comme le court Manuel Santana de Madrid (Espagne) ainsi que 38 stars du tennis mondial sous licence officielle à l’instar de Rafael Nadal, Roger Federer et Ashleigh Barty.

Tennis World Tour 2 sortira en septembre prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.