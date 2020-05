Tennis World Tour 2 et Handball 21 sortiront cette année sur PC et consoles

Contrairement aux licences WRC et Pro Cycling Manager, les autres franchises sportives de Nacon, le nouveau nom du pôle vidéoludique de Bigben Interactive, ont bien du mal à proposer des jeux avec un minimum de qualité mais cela ne les empêche pas de se vendre. Pour preuve, l’éditeur français a annoncé il y a quelques jours que Tennis World Tour 2 et Handball 21 étaient en développement et sortiront cette année sur PC et consoles.

EKO Software en première ligne

Le studio Breakpoint ayant été mis sur la touche, c’est EKO Software (Warhammer : Chaosbane, Rugby 20) qui développe la « suite » de Tennis World Tour en parallèle du nouvel opus de la série Handball qui fait son retour après quatre ans d’absence.

D’après le communiqué de Nacon disponible sur le site zonebourse.com, « grâce à une nouvelle IA plus proche de la réalité, à la refonte du système d’animations, au contenu officiel, aux nouveaux modes et aux nouvelles fonctionnalités, les joueurs retrouveront toutes les émotions et les sensations du handball. »

Tennis World Tour 2 et Handball 21 seront disponibles respectivement en septembre prochain et en fin d’année sur PC et consoles.