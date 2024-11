MXGP 24 est disponible et c’est une déception pour le jeu de motos, les promesses ne sont pas tenues

Départ loupé pour MXGP 24

Soyons honnêtes, on ne s’attendait pas à ce que cette mouture 2024 soit excellente. Bien que spécialisé dans les jeux de course, KT Racing avait fort à faire en récupérant la franchise MXGP. En plus de bosser sur une licence peu connue dans leurs rangs, il faut bien avouer qu’il y a de nombreuses subtilités à appréhender. Entre la gestion des collisions, la répartition du poids, la physique du terrain et du pilote, l’évolution du terrain… La tâche n’était pas aisée.

Mais on n’imaginait pas que le lancement allait se faire avec autant de complications. Disponible depuis ce jeudi 28 novembre sur PC et consoles, MXGP 24 loupe son départ et écope déjà d’une belle pénalité. A peine le titre commercialisé que les avis négatifs s’entassent, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur la page Steam, affichant un score de seulement 23%. Ne pas avoir reçu de copie en avance laissait déjà présager une sortie compliquée, ce qui se confirme avec ce lancement en demi-teinte.

La dernière bande-annonce n’avait pas franchement rassuré et la confusion sur les récents changements de la page Steam indique une équipe qui n’était pas vraiment préparé. A l’heure où sont écrites ces lignes, Nacon a par exemple changé le nom du studio KT Racing pour le remplacer par Artefacts Studio (qui était venu en soutien pour épauler), faisant disparaître le premier susnommé. Une année compliquée pour Kylotoon après les déboires autour de Test Drive Unlimited Solar Crown.

Une physique à revoir

On pourrait blâmer le studio pour le manque de contenu avec l’absence de tenues officiels ou de modes de jeu. Mais comme évoqué plus haut, c’est un détail que l’on pourrait pardonner si l’on remet en contexte le fait qu’il s’agit d’une première itération. Néanmoins, il y a un vrai retour en arrière, notamment sur la partie graphique, absolument pas digne de cette génération (ni même de la précédente) et de la physique particulièrement horrible.

De notre côté, on a lancé le titre pour découvrir les premières sensations manette en main et le constat est sans appel : il y a encore beaucoup (trop) de travail à réaliser. La première impression qui s’est dégagé de notre session, c’est que l’ensemble fait très cheap. Dès l’interface, tout est très carré et sans vie. Le mode carrière nous propulse directement en jeu, avant de passer par des menus vides. Une fois en course, on voit rapidement que les visuels sont en retrait. MXGP 2021, qui n’était pas particulièrement joli, est pourtant du même acabit. On souligne tout de même que les tracés sont fidèlement reproduits.

Si l’on peut se consoler sur le fait de pouvoir revivre la saison officielle en cours ou encore présence d’un mode libre pour s’entraîner (anecdotique), ce sont surtout les sensations sur le terrain qui sont à revoir. C’est simple, tout manque de punch. Pire encore, la physique est complètement à l’ouest. On rebondit d’une drôle de façon, on ne ressent pas les variations à cause de la boue (le circuit n’évolue pas non plus au fur et à mesure de la course), le comportement de la moto est loupé, se pencher sur la moto n’a qu’un effet visuel, sans parler de la quasi-absence de chutes.

Bref, en l’état (et tarifé plein pot), MXGP 24 est tout bonnement à éviter. On est, en tout cas, loin des promesses tenues. Pour l’instant, aucune communication officielle n’a été réalisée par l’éditeur ou le studio pour savoir si des patchs étaient prévus mais la communauté croise les doigts pour que ce soit tout de même le cas. Reste à savoir si l’équipe fera le nécessaire pour corriger ce qui ne va pas ou s’ils se contenteront de noter les retours pour l’épisode annuel de l’année prochaine.