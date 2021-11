MXGP 2021

MXGP 2021 est un jeu de course développé et édité par Milestone. Jeu officiel du championnat du monde de moto-cross MXGP 2021, cet épisode est le premier de la série à sortir sur Xbox Series X|S. En plus de proposer un mode Carrière plus réaliste et passionnant grâce à un chemin vers la gloire repensé, il intègre quatre circuits historiques issus des précédents opus de la saga et jouables aussi bien en solo qu'en multijoueur : Ottobiano (Italie), Ernée (France), Leon (Mexique) et Agueda (Portugal).