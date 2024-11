MXGP 24 : Le jeu de moto sortira le 28 novembre et dévoile un trailer de gameplay pas très rassurant

Une physique qui souffle le froid

En 2023, nous avions appris que Nacon avait récupéré la licence MXGP des mains de Milestone. l’éditeur français avait alors confié le développement d’un nouvel épisode aux p’tits gars de chez KT Racing (Test Drive Unlimited, TT Isle of Man 2…) dans le cadre d’un contrat pour des jeux annuels jusqu’à 2028. Jusqu’ici très discret, le titre a finalement daigné donner une date de sortie désormais fixée à la fin du mois de novembre.

Pour officialiser la date, une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, avec un court extrait de gameplay où l’on peut voir un tour de circuit sur le tracé boueux de Frauenfeld, situé en Suisse. Le problème, c’est que cette vidéo ne semble pas avoir convaincu la communauté. Déjà, parce que le premier vrai gameplay vient d’un trailer qui pousse à la précommande. Aussi parce que la moitié de la vidéo se passe en vue à la première personne, comme pour faire office de cache-misère. Mais surtout parce que la physique semble un peu à côté de la plaque.

Pourtant, quand nous avions pu le voir plus longuement cet été, nous étions ressortis de la présentation plutôt enjouée, bien que sur nos gardes sur certains aspects : les sensations manette en main et la physique étaient les points de discorde qui nous faisaient le plus peur. Si l’on avait bon espoir que cela s’améliore d’ici la sortie, il semblerait qu’il y ait encore du travail à ce niveau-là, ce qui semble impossible à réaliser en quelques jours d’ici la sortie. Gageons donc que ce trailer ne soit pas entièrement représentatif de l’expérience, et que le studio prendra en compte les retours de la communauté pour bonifier ça, au moins sur le prochain épisode.

On pourra découvrir tout ça très prochainement puisque le jeu vidéo MXGP 24 sortira le 28 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour l’instant, seules les précommandes numériques sont lancées, on ne sait pas encore si une édition physique arrivera dans nos rayons.