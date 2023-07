Nacon récupère la licence MXGP pour des jeux vidéo jusqu’à 2028

Les jeux MXGP changent d’écurie

Jusqu’à présent, les jeux vidéo officiels MXGP étaient sous le jargon de Milestone, studio italien réputé pour ses très nombreuses productions en la matière (MotoGP, Monster Energy Supercross…). Entre 2014 et 2021, dernier volet en date, l’équipe milanaise s’occupait de produire des itérations quasi annuelles, correctes, mais pas toujours très convaincantes. Aujourd’hui, on apprend un nouveau changement dans le mercato de notre industrie puisque c’est Nacon qui vient de récupérer la franchise.

Cet accord permet à l’éditeur français d’avoir la pleine exploitation et l’exclusivité sur les jeux officiels du Championnat du Monde de Motocross FIM (MXGP) pour les prochaines années à venir. Plus précisément, ce contrat démarre le 1er janvier 2024 et s’étalera sur cinq saisons jusqu’à fin 2028. On apprend d’ailleurs que c’est le studio KT Racing (WRC, TT Isle of Man 2, V-Rally 4) qui s’occupera du développement et qu’un nouvel épisode est déjà en préparation. Il est cependant trop tôt pour découvrir les premières images de ce nouvel épisode, qui ne se dévoilera sans doute qu’après le début de la période du contrat, début 2024.

Alain Falc, PDG de Nacon, est forcément très enjoué de cet accord : « Nous sommes très heureux de pouvoir proposer dans un futur proche aux fans le jeu officiel de cette compétition internationale si populaire. Nous avons bien sûr confié ce nouveau projet aux équipes de KT Racing qui ont déjà fait leurs preuves sur des jeux de moto. Ils sauront sans nul doute retranscrire en jeu vidéo toute la complexité de cette discipline spectaculaire qui allie réflexes, vitesse et anticipation ».

Même son de cloche chez David Luongo, PDG de l’autre partie : « Infront Moto Racing est ravi de collaborer avec NACON pour le développement du jeu vidéo MXGP. En tant que promoteur, le monde numérique est très important et permet de répondre à tous les besoins de nos fans. Grâce au jeu vidéo, chacun pourra emprunter les circuits officiels du Championnat du Monde FIM de Motocross et incarner les pilotes officiels pour devenir Champion du Monde. Nous sommes impatients de découvrir les premières images de ce nouveau jeu, qui proposera, je n’en doute pas, un réalisme à couper le souffle. Je remercie NACON de s’être associé à nous et d’offrir au championnat hors route le plus populaire au monde une plateforme de jeu aussi formidable ».

On ne sait cependant pas si ce contrat stipule qu’il doit y avoir un certain nombre de jeux ni leurs fréquences. On attendra donc de voir la fréquence de ces nouveaux jeux, même si l’on peut tout à fait imaginer un cycle annuel à l’instar de WRC, une autre franchise régulière chez les français de Kylotonn. Rappelons que le studio est aussi à l’oeuvre sur Test Drive Unlimited Solar Crown, récemment repoussé à 2024.