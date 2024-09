MXGP 24 : On a vu 30 minutes de présentation et de gameplay, KT Racing veut faire briller la licence

MXGP revient en force

Ne cherchez pas encore de multiples screenshots ou la moindre bride de gameplay, la présentation de ce nouvel épisode de MXGP a été faite en huit-clos, uniquement à la presse. On a ainsi pu s’entretenir pendant une trentaine de minutes avec deux développeurs passionnés de KT Racing, qui ont joué devant nous en même temps qu’ils ont répondu à nos questions. KT Racing qui, rappelons-le, est un habitué des sports automobiles, en témoigne le travail effectué auparavant sur WRC, V-Rally 4, TT Isle of Man et prochainement Test Drive Unlimited Solar Crown.

Jeu officiel du Championnat du Monde de Motocross FIM (MXGP), ce nouvel opus reprend logiquement l’intégralité des pilotes, tracés et marques sous licence officielle. On retrouvera ainsi les professionnels du championnat 2024, les circuits bien connus, et les catégories MX2 et MXGP. Bien sûr, les motos, sponsors, huiles, pneus, lubrifiants et autres logos officiels seront bien repris.

Un épisode qui servira de base ?

Dans les grandes lignes, ce nouveau jeu MXGP ne devrait pas bouleverser les codes de la franchise. KT Racing nous expliquait que ce premier épisode va surtout servir de base pour l’avenir, sans pour autant négliger la qualité de celui-ci. Logique, puisque cet opus fait partie d’un contrat pour des jeux allant jusqu’en 2028. À l’annonce du contrat, on ne savait pas si le studio comptait annualiser la franchise (même si l’on s’en doutait) mais sur place, on nous a bien confirmé que l’intention était de proposer un jeu par an, comme c’était le cas avec WRC. Il est donc tout naturel que cette cuvée 2024 serve de repère pour fortifier des fondements solides.

Ce qui semble être le cas : si nous n’avons pas pu y jouer manette en main, on a tout de même vu un peu de gameplay. Et il semblerait que l’ensemble réponde tout aussi bien qu’à l’époque de Milestone, si ce n’est encore mieux. On a par exemple constaté une amélioration sur les ressentis que l’on peut avoir sur le terrain. Avant, le passage des motos ne venaient qu’abimer le sol visuellement. Maintenant, il laisse de réelles traces qui peuvent avoir un impact lorsque l’on repasse dessus au tour suivant. Des bosses qui se forment, un sillon plus cabossé qu’un autre… Des petits détails qui viennent évidemment jouer sur le degré de réalisme.

On a encore quelques craintes sur la physique et les sensations procurées manette en main. Un doute légitime puisque nous n’avons pas pu y jouer directement, surtout quand on sait à quel point la discipline fait partie des sports les plus difficiles à adapter. Il y a tout une gestion du terrain, de la moto, du poids du pilote, des sauts, des atterrissages et bien d’autres aspects à prendre en compte, ce qui est un défi majeur pour les équipes de développement. Ce qu’on a vu semblait bien se passer mais on ne peut pas s’empêcher d’attendre une version jouable pour dissiper ou non ces craintes.

Quoiqu’il en soit, l’équipe semble tout de même avoir fait de son mieux pour gérer cette physique si particulière. À l’écran, les commandes répondaient bien, les réceptions semblaient logiques et le pilote feignait de réagir de façon naturelle. On pourra paramétrer tout ça avec les classiques options de répartition du poids, les aides pour se pencher en avant/arrière ou non et on en passe.

Une carrière développée

Pour autant, si on pouvait craindre un contenu amputé pour uniquement se focaliser sur les bases du gameplay, le studio parisien semble tout de même avoir fait les choses bien. On nous promet un mode Carrière qui ne va pas simplement nous faire enchaîner les épreuves avec une progression désuète, comme c’était le cas sur les précédents volets. Quelques variables seront intégrées, comme un système de R&D, semblable à d’autres jeux du secteur comme F1 : par exemple, on peut s’axer sur le développement de la moto ou plutôt améliorer sa communication pour se mettre plus facilement les sponsors dans la poche. Des petits efforts pour contrer la linéarité trop prononcée que l’on connaissait, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Est-ce que cela sera suffisant ? À voir.

À côté de ça, on aura droit à un mode Season qui, ici, va ressembler à ce qu’on avait précédemment sur la carrière. Plus linéaire donc, avec différents réglages préconfigurés (qu’on ne pourra pas ajuster). Au nombre de quatre, on trouvera ainsi un preset plus réaliste avec un week-end complet, des essais libres de 20 minutes et donc une difficulté plus authentique ou, à l’inverse, un preset sans se prendre la tête, pour enchaîner les courses simplement.

Autre nouveauté, un mode Free Ride assez proche de ce qu’on avait sur MX vs ATV et leur Free Roam, où l’on pourra justement partir gambader sur une carte de 4 kilomètres carrés. On a d’ailleurs pu l’apercevoir et celle-ci semble être le terrain parfait pour prendre en main notre bécane et s’amuser à faire quelques sauts. Peu de dépaysement cependant, avec une carte jonchée d’arbres, de verdures et de boue, si ce n’est une scierie aperçue au loin et une carrière qui change un peu les teintes et le ressenti au sol. On pourra aussi y dénicher des lettres MXGP, à la façon d’un Tony Hawk’s Pro Skater, réaliser divers défis et prendre part à six courses « inédites ».

Enfin, aux côtés du traditionnel Time Attack et la possibilité de faire une course standard, on a un mode Défi Quotidien. KT Racing nous a expliqué que pour éviter d’avoir un multijoueur vide (et sans doute trop lourd à gérer), ils vont proposer un système de défis qui va automatiquement mettre en matchmaking des joueurs et joueuses sur une épreuve aléatoire avec un système de scoring. Au choix : course, contre-la-montre ou dernier debout. Rien de bien folichon mais une petite dimension sociale en lobby de 10 personnes.

Enfin, difficile de ne pas évoquer quelques projets d’avenir. On nous a notamment partagé le souhait d’intégrer une météo dynamique, qui pourrait donc évoluer au fur et à mesure d’une course ou d’un week-end. Partir sur un terrain sec avant de terminer la course dans une boue ruisselante a de quoi titiller mais cela ne devrait pas être pour cette année. Tout comme le souhait d’intégrer la possibilité de jouer à plusieurs au mode free ride en invitant un ami ou une amie, une autre fonctionnalité qui ne semble pas être confirmée pour cette cuvée. KT Racing est également conscient de l’absence du Tournoi des Nations et espère pouvoir y remédier à l’avenir.

Ce que l’on a vu de ce nouvel épisode de MXGP semble encourageant. S’il ne faudra sans doute pas s’attendre à l’épisode le plus complet en termes de contenu, les promesses d’une fidélité à la discipline sont là. Le studio KT Racing semble tout faire pour poser des bases solides qui serviront assurément à bonifier la franchise sur les prochains opus. Aucune date n’a été communiquée mais on nous promet une arrivée avant la fin de l’année 2024 (à priori le 14 novembre) sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.