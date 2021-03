Mortal Shell : les ventes dépassent les 500 000 exemplaires écoulés

Alors que la version remasterisée sur PS5 et Xbox Series X/S de Mortal Shell vient tout juste de débarquer, le compte Twitter du jeu nous apprend que ce dernier vient également de passer les 500 000 ventes tous supports confondus.

Des fans au rendez-vous et un retour sur next-gen

Action-RPG dans la pure veine des Souls-Like paru durant l’été 2020, Mortal Shell a semble-t-il marqué les joueurs malgré des critiques plus ou moins mitigées de la part de la presse, en atteste ce demi-million d’exemplaires écoulés. Une petite victoire pour le studio Cold Symmetry qui s’en félicite et vous invite à découvrir ou redécouvrir le titre sur les nouvelles consoles.

Pour les possesseurs du jeu, il sera possible de télécharger une mise à jour gratuite du titre afin d’améliorer différents aspects graphiques et techniques. Mais attention, les joueurs et joueuses PlayStation n’auront pas la possibilité de transférer leur sauvegarde de la PS4 à la PS5, contrairement aux joueurs et joueuses Xbox. Quant aux nouveaux venus, vous pourrez vous tourner vers l’Enhanced Edition disponible à 29,99€.

Enfin, notez qu’une version physique est prévue pour le 9 avril. Elle inclura une jaquette réversible, un set de trois cartes postales ainsi qu’un artbook d’une centaine de pages pour 39,99€. N’hésitez pas à vous référer à notre test de Mortal Shell pour en apprendre plus sur le jeu.