Mortal Shell propose finalement une phase bêta ouverte

Alors que le titre de Cold Symmetry a refait parler de lui lors du dernier IGN Summer of Gaming, Mortal Shell devait proposer une phase de bêta fermée du 3 juillet au 10 juillet. Les plans ont changé, pour le plus grand bonheur de tous les joueurs : la bêta devient ouverte et est téléchargeable par n’importe quel joueur sur PC.

N’hésitez pas à jeter un œil à notre preview pour vous faire une petite idée sur cette bêta.

We have some amazing news.

👉The Mortal Shell PC Beta is NOW OPEN for EVERYONE!

We expected demand but nothing like this. We really didn’t want so many people to feel left out. We're delighted to open the beta for everyone on PC, starting now.

Link: https://t.co/ezgVcwYGoF pic.twitter.com/hC9g5Ef5eV

— Mortal Shell (@MortalShellGame) July 4, 2020