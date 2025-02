Mortal Kombat 2 : Johnny Cage se tape l’affiche dans un premier visuel du deuxième film

Sorti durant la pandémie, à cheval sur le service vidéo Max et au cinéma, le dernier film Mortal Kombat est tout de même parvenu à réaliser des chiffres corrects, du moins assez pour valider la production d’une suite chez Warner Bros. Celui devrait sortir dans les prochains mois et devrait étendre le casting à des personnages bien connus de la licence, comme Johnny Cage, dont on découvre le look via une vraie-fausse affiche.