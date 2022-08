Mortal Kombat 12 annoncé lors de l’EVO 2022 ? Ed Boon calme les ardeurs

Les rumeurs autour de Mortal Kombat 12 continuent de s’accentuer, mais malheureusement, rien de concret n’a encore été dévoilé. Même si l’on imagine que le studio NetherRealm travaille activement sur ce douzième épisode, son annonce n’est pas pour tout de suite. On aurait pu croire que le meilleur moment pour annoncer le titre serait lors de l’EVO 2022, autrement dit la grande messe des jeux de combat cette année, mais le producteur de la série, Ed Boon, vient tout de suite mettre les choses au clair.

Its time for Street Fighter and other great fighting games to be in the sun! Let's enjoy that! ❤️🙏

— Ed Boon (@noobde) August 2, 2022