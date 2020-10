Mortal Kombat 11 : version Ultimate, next-gen et Rambo

Mortal Kombat 11 avait promis des nouvelles pour aujourd’hui et NetherRealms n’a pas déçu avec un Kombat Pack 2 (qui avait donc bien fuité), une version Ultimate et surtout une sortie PlayStation 5 et Xbox Series avec mise à niveau gratuite.

C’est pas sa guerre mais c’est son Kombat

Les fans de films d’action des années 80 seront ravis puisque après Terminator et Robocop, c’est Rambo qui s’invite au Kombat. Et nous permet de pouvoir faire des matchs Arnold Schwarzenegger versus Sylvester Stallone, qui au passage prête bien sa voix au personnage au lieu d’être imité. Et John ne vient pas seul puisque les deux autres personnages sont Mileena et Rain qui font leur grand retour.

Et ce n’est pas tout puisque l’on apprend qu’un Mortal Kombat 11 Ultimate sortira le 17 novembre 2020 et comprendra le jeu de base, les deux Kombat Pack et l’extension Aftermath. Cette version sortira aussi sur Xbox Series et PlayStation 5 pour apporter des améliorations visuelles, une résolution 4K « dynamique », des temps de chargements plus court et du Kross-play cross-gen.

Là où cela devient plus flou, c’est pour la mise à niveau gratuite. On nous dit que les actuels possesseurs de Mortal Kombat 11 pourront aussi mettre à niveau gratuitement leur jeu sans préciser s’il faut posséder les DLC ou non. Dans le doute vu la tournure, on penche pour dire que l’on peut avoir son jeu de base sur next-gen même si l’éditeur adorerait qu’on sorte la Carte Bleue pour le contenu supplémentaire. Aucune précision sur le cross-save non plus.

Mais on sait au moins que la version Ultimate tout comme le Kombat Pack 2 auront droit à un bonus de précommande avec le pack de skins Time Warriors qui contient les skins “Dark Web” pour Noob Saibot, “HCF” (Halt and Catch Fire) pour Liu Kang et “Blood Moon” pour Skarlet.

Mortal Kombat 11 est donc disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, Stadia et sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series le 17 novembre.