Mortal Blitz Combat Arena, un shooter gratuit sur PlayStation VR

Régulièrement, sur notre chaîne YouTube, on vous propose de découvrir moult nouveaux jeux. Avec la période un peu plus calme des fêtes de fin d’année, on est revenu sur Mortal Blitz Combat Arena, un free-to-play disponible sur PlayStation VR. On vous présente tout cela dans cette vidéo avec un peu de gameplay maison.

Avec une partie solo gratuite

Dans un format différent d’un Blood & Truth, Mortal Blitz Combat Arena est un shooter en vue à la première personne jouable sur le casque de réalité virtuelle de Sony. Les développeurs nous ont contacté pour nous proposer de parler de leur jeu, et c’est avec plaisir que nous vous proposons un aperçu du contenu, des mécaniques de gameplay et de ses forces et qualités dans cette vidéo.

L’occasion de vous présenter ce titre dans la continuité de Mortal Blitz, sorti quelques années plus tôt. Combat Arena propose quant à lui un mode solo, accessible même sans débourser un centime avec plusieurs missions disponibles en free-to-play. Des modes multijoueurs sont aussi proposés.