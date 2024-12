Morkull Ragast’s Rage : L’action-platformer en 2D sortira en version numérique le 16 janvier sur PC et consoles

Et ses éditions physiques sont déjà disponibles à la vente !

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de cette expérience entièrement dessinée et animée à la main, elle nous invitera à contrôler Morkull qui n’est autre que le Dieu de la Mort et des Ténèbres de son propre univers. Conscient de n’être qu’un simple personnage de jeu vidéo et doté d’une personnalité forte et typique du méchant cliché présent dans n’importe quelle production, nous devrons l’aider à atteindre un objectif bien précis : s’échapper du Ragast afin qu’il puisse régner et réaliser ses plans machiavéliques dans le monde entier. Un périple à la fois dangereux et à l’humour douteux en somme.

Rendez-vous d’ici quelques semaines pour le lancement de la version numérique de Morkull Ragast’s Rage sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series et Switch. Si jamais vous souhaitez mettre la main dessus au format physique, notez que deux éditions différentes sont commercialisées sur les plateformes de Sony et Nintendo : une Standard et une Collector. Concernant la seconde, elle inclut le jeu, un artwork exclusif, un artbook, quatre stickers et la bande-son sur CD.