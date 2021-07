Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin révèle la feuille de route de ses futures mises à jour gratuites

Alors que la sortie de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin approche à grands pas, Capcom nous déballe une feuille de route assez costaud avec de nombreuses mises à jours qui marqueront surtout l’arrivée de nouveaux Monsties.

Toujours plus de monstres pour nous épauler

En plus d’un scénario très développé pour ce spin-off de la franchise, le Pokémon-like de Capcom compte énormément de Monsties qui nous prêteront main forte dans cette nouvelle aventure. Autant dire que la firme a envoyé du lourd en matière de contenu avec une tripotées de mises à jour prévues. Et le plus beau, c’est que tout ça sera gratuit. Voici donc ce qui vous attendra après la sortie :

Le 15 juillet prochain : Le Chumsly de Monster Hunter Rise en tant que nouveau Monstie.

: Le Chumsly de Monster Hunter Rise en tant que nouveau Monstie. Le 5 août : Une nouvelle quête impliquant le Dragon Ancien doré Kulve Taroth (pas disponible en tant que monstie mais il sera possible de fabriquer les équipements) et de nouveaux Monsties : le Glavenus Lame-Chaos et l’Astalos Prince-orage.

: Une nouvelle quête impliquant le Dragon Ancien doré Kulve Taroth (pas disponible en tant que monstie mais il sera possible de fabriquer les équipements) et de nouveaux Monsties : le Glavenus Lame-Chaos et l’Astalos Prince-orage. Début septembre : Ajout du Mitsuzune Perce-âme, du Gammoth Givre-ancien et du Kirin Oroshi en tant que nouveaux Monsties.

: Ajout du Mitsuzune Perce-âme, du Gammoth Givre-ancien et du Kirin Oroshi en tant que nouveaux Monsties. Fin septembre : Le Rathalos Roi-enfer et Tigrex Magma en tant que nouveaux Monsties et une nouvelle quête coopérative du Kulve Taroth plus difficile.

: Le Rathalos Roi-enfer et Tigrex Magma en tant que nouveaux Monsties et une nouvelle quête coopérative du Kulve Taroth plus difficile. Octobre : Le Rathalos d’argent et le Rathalos d’or en tant que nouveau Monsties et une quête particulièrement difficile contre un monstre spécial encore inconnu.

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sortira le 9 juillet prochain sur Switch et PC via Steam. Vous pouvez d’ailleurs profiter d’une démo gratuite sur la console de Nintendo, les joueurs PC devront attendre le jour de la sortie pour y avoir accès. Vous pouvez en plus garder vos données de sauvegarde si vous optez ensuite pour le jeu complet.