Monster Hunter Rise : Une date pour la version PC et des infos pour l’extension Sunbreak

A l’occasion du Tokyo Game Show, Capcom a diffusé un live spécialement dédié à la licence Monster Hunter. Evidemment, nous avons eu des nouvelles de Monster Hunter Rise et notamment de l’extension Sunbreak révélée lors du dernier Nintendo direct.

Des collaborations avec un chevalier et un hérisson bleu

Capcom a d’abord annoncé les nouvelle collaborations qui arriveront dans le jeu de chasse comme annoncé depuis longtemps via la feuille de route. La première restera au sein de la famille Capcom puisque l’on aura droit à du Ghost’n Globlinz Resurection. En accomplissant une quête dédiée qui sera disponible le 29 octobre prochain sur Switch, vous pourrez obtenir un équipement complet pour prendre l’apparence d’Arthur.

Plus surprenant, la prochaine collaboration sera avec SEGA. A l’occasion des 30 ans de Sonic, le hérisson reviendra dans la licence Monster Hunter (puisqu’il y avait déjà eu une précédente collaboration pour Monster Hunter 4 Ultimate) même si on ne sait pas encore exactement quelle forme elle prendra.

La version Steam annoncée avec une date et une démo

On le savait depuis longtemps avec les fameux « Capcom Leaks », Monster Hunter Rise aura droit à sa version PC uniquement disponible sur Steam. Elle sortira le 12 janvier 2022, et une démo sera proposée le 13 octobre prochain. En plus d’embarquer tout le contenu gratuit sorti jusque là sur Switch, cette version contiendra évidemment de nouveaux apports techniques :

Résolution en 4K

Textures HD

Framerate optimisé

Support de la souris et du clavier

Chat vocal intégré

Support des écrans ultra larges

On note toutefois que nous ne savons pas si le cross-play et le cross-save seront de la partie, mais il ne faut malheureusement pas trop espérer.

Quelques informations sur Sunbreak avec des nouveaux monstres

Capcom a enfin donné quelques petites informations pour l’extension majeure Sunbreak attendue pour l’été 2022. Nous savons désormais que le nom du monstre vedette est Malzeno. Il s’agit d’un dragon ancien qui prend des airs de Dracula avec ce décor de château sordide éclairé d’une lune rouge.

Il faut tout de même s’attendre à un tas de contenu pour Sunbreak avec notamment :

Un nouveau scénario

Une nouvelle base d’opération

De nouveaux lieux

De nouveaux monstres (anciens et nouveaux)

De nouveaux éléments de gameplay

Les quêtes de rang Maître

On s’attendait à plus de monstres, mais en addition du Malzeno, nous avons eu droit au retour du Shogun Ceanataur, un monstre crabe apparu pour la première fois dans Monster Hunter 2. D’autres informations seront révélées par la suite.