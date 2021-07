Monster Hunter Rise : Une collaboration avec Okami arrive le 30 juillet

Sorti plus tôt dans l’année, Monster Hunter Rise semble avoir plutôt convaincu les chasseurs sur Nintendo Switch. Depuis sa commercialisation, Capcom a déjà publié plusieurs mises à jour, parfois mineures, parfois plus importantes avec l’arrivée de nouveaux monstres. Mais cette fois-ci, c’est une collaboration avec Okami qui va ravir les amoureux de la franchise.

Amaterasu vient chasser

La seconde collaboration de Capcom se fera donc avec Okami, une autre licence phare de l’éditeur nippon. C’est Amaterasu, iconique déesse du soleil et célèbre louve, qui fera son entrée dans Monster Hunter Rise. Comme on peut facilement s’en douter, elle interviendra en tant que monture et pourra remplacer votre compagnon canin habituel, Chumsky.

La bande-annonce nous présente quelques brèves séquences de gameplay afin d’apprécier ses mouvements, que ce soit en déplacement, lors d’un sprint ou en affrontement. La collaboration sera lancée le 30 juillet, date à laquelle une quête événement sera disponible afin d’obtenir le costume pour votre palamute.

Rappelons que d’autres collaborations arriveront plus tard, notamment courant août pour une troisième, mais aussi cet automne pour les deux dernières. Pour en savoir plus sur le titre, on vous invite à consulter notre guide complet de Monster Hunter Rise.