Avec Monster Hunter Rise, Capcom signe ici l’une des plus grosses sorties de l’année avec un opus plus accessible et adapté à la Switch tout en se rapprochant de Monster Hunter World. Le titre nous embarque dans une nouvelle aventure remplie de chasses au monstres avec de nombreuses nouveautés au programme. Avec une ambiance de Japon féodal et de nouveaux monstres, il a de quoi séduire les vétérans comme les nouveaux venus sur la série.

Histoire de vous y retrouver, nous centraliserons ici les astuces, guides, et différentes questions générales concernant Monster Hunter Rise. N’hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous vous posez d’autres questions sur le soft.

Guides Monster Hunter Rise

Dans cette partie, vous retrouverez diverses astuces et autres conseils de la part de notre équipe. La liste des guides sera régulièrement mise à jour.

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est ce que Monster Hunter Rise ?

Monster Hunter Rise est un jeu d’action développé et édité par Capcom. Il vous place dans la peau d’une chasseuse ou d’un chasseur du village de Kamura que vous pourrez personnaliser de plusieurs façons : votre avatar, les armures, et les armes. En plus de chasser des monstres énormes, vous allez faire face à un tout nouveau mode de jeu appelé « Calamitées » où vous devrez protéger le village contre des hordes de monstres. Plus vous chassez et plus vous obtenez des ressources pour fabriquer de nouvelles armes, pièces d’armures et équipements plus puissants.

Quand et où sort Monster Hunter Rise ?

Monster Hunter Rise sort le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch. Il sera également disponible plus tard sur PC.

Peut-on jouer en coopération à Monster Hunter Rise ?

Oui, jusqu’à 4 joueurs en ligne.

Faut-il avoir joué aux précédents Monster Hunter ?

Non, d’autant que Monster Hunter Rise est particulièrement accessible comparé aux précédents opus alors que Monster Hunter World empruntait déjà cette voie pour capter un public plus large sans pour autant dénaturer le style de la franchise.

Quels sont les nouveaux monstres de Monster Hunter Rise ?

Les nouveaux monstres présents dans Monster Hunter Rise et jamais vus auparavant sont :

Le Magnamalo

Le Grand Izuchi

Le Tetranodon

Le Bishaten

Le Goss Harag

L’Aknosom

Le Yatsukadaki

Quels sont les monstres qui font leur retour dans Monster Hunter Rise ?

Voici les monstres déjà vus dans les Monster Hunter précédents et que l’on retrouve dans Monster Hunter Rise :

Le Tigrex

Le Rathalos

L’Arzuros

Le Rathian

Le Lagombi

Le Tobi-Kadachi

Le Barioth

Le Grand Baggi

Le Grand Wroggi

Le Ludoth Royal

le Khezu

Quels armes sont disponibles dans Monster Hunter Rise ?

Voici les différentes armes que vous pourrez manier dans Monster Hunter Rise :

L’arc

Les doubles lames

L’épée longue

La Lance

La fusarbalète lourde

La fusarbalète légère

Le marteau

L’épée et le bouclier

L’insectoglaive

La lancecanon

La grande épée

La morpho-hache

La corne de chasse

Les lames de charge

Quels sont les principales nouveautés de Monster Hunter Rise ?

Monster Hunter Rise intègres plusieurs nouveautés que voici :

Le filoptère : il vous permet de vous déplacer plus facilement à une vitesse folle, mais il peut également servir à attaquer les monstres avec un certain dynamisme.

: il vous permet de vous déplacer plus facilement à une vitesse folle, mais il peut également servir à attaquer les monstres avec un certain dynamisme. Monter des monstres : Grace au filoptère, il sera possible de monter et de contrôler des monstres pour la première fois dans la licence.

: Grace au filoptère, il sera possible de monter et de contrôler des monstres pour la première fois dans la licence. Les chumsky : A l’image des palicos, les chumsky sont des compagnons canins qui vous aideront lors de vos chasses mais ce seront surtout des montures très pratiques pour explorer facilement les environnements.

: A l’image des palicos, les chumsky sont des compagnons canins qui vous aideront lors de vos chasses mais ce seront surtout des montures très pratiques pour explorer facilement les environnements. Les calamités : un nouveau mode de jeu où vous devez défendre le village contre des hordes de monstres aux côtés d’autres personnages secondaires qui pourront vous prêter main forte.

: un nouveau mode de jeu où vous devez défendre le village contre des hordes de monstres aux côtés d’autres personnages secondaires qui pourront vous prêter main forte. Les talents de substitutions : ces talents vous permettront de personnaliser certains mouvements avec les différentes armes du jeu.

Quels sont des différentes éditions de Monster Hunter Rise ?

EDITION COLLECTOR

L’édition collector contient :

Une console Nintendo Switch aux couleurs de Monster Hunter Rise

Un code de téléchargement pour le jeu Monster Hunter Rise

Le DLC « Kit Deluxe »

Du contenu bonus

 

Une manette Switch pro spéciale

Manette Pro classique, qui malheureusement a été rapidement vendue. Elle est disponible au prix de vente conseillé à 79.99€.

Edition Deluxe

L’édition Deluxe contient :

Set d’armure spéciale pour chasseur « Kamurai »

Armure spéciale pour Chumsky « Collier shuriken »

Armure spéciale pour Palico « Collier poisson »

Set de 4 émotes « Sauts »

Set de 3 poses « Samouraï »

Maquillage « Kabuki »

Coiffure « Izuchi

Trailer de gameplay

En bref

Monster Hunter Rise

Éditeur : Capcom

: Capcom Développeur : Capcom

: Capcom Genre : Action RPG

: Action RPG Prix : 49.99€

: 49.99€ Console : Switch – PC

: Switch – PC Date de sortie : 26 mars 2021

: 26 mars 2021 PEGI 12

N’hésitez pas à consulter régulièrement nos articles sur Monster Hunter Rise pour ne rien manquer du jeu.