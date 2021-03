Monster Hunter Rise : Les premiers tests sont là, voici les notes

L’attente des fans de la série Monster Hunter est presque terminée, puisque Monster Hunter Rise sort en trois petits jours à partir de maintenant. Histoire de faire monter encore un peu plus l’impatience autour du jeu, Capcom a levé l’embargo autour des tests du jeu, qui nous montre ses excellentes notes obtenues dans la presse.

Les premières notes

Avant toute chose, sachez que notre test maison de Monster Hunter Rise arrivera dans quelques jours. Nous avons besoin de plus de temps afin d’en faire le tour pour vous livrer un avis qui soit le plus complet possible, et nous vous remercions déjà de votre patience. Cela étant dit, nos dernières impressions sur le titre sont déjà disponibles, et on vous dit ce que l’on pense du jeu après quelques heures passées dessus.

Pour ce qui est de certains autres sites, on peut voir que Monster Hunter Rise fait l’unanimité. Le jeu est encensé par la critique qui souligne un gameplay plus dynamique, mais aussi un résultat visuel assez surprenant pour la Switch. Voici quelques tests :

Tout cela permet d’arriver à un score Metacritic de 86 à l’heure actuelle, ce qui est un peu en dessous de Monster Hunter World et son score de 90.

Monster Hunter Rise sera disponible le 26 mars prochain sur Switch et en 2022 sur PC. N’oubliez pas que nous organisons un concours afin de faire gagner une Nintendo Switch spéciale Monster Hunter Rise ainsi qu’une figurine de Rathalos.