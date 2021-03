Concours : Une Nintendo Switch Monster Hunter Rise et une figurine Rathalos à gagner

Afin de célébrer l’AG French Direct qui aura lieu le 24 mars à 17 heures, nous vous offrons un petit lot bien sympa : une console Nintendo Switch édition limitée Monster Hunter Rise accompagnée d’une figurine de Rathalos de la collection S.H. MonsterArts. Oui, vous avez bien lu, un concours bien garni. Et tout le monde a sa chance.

Profitons-en d’ailleurs pour rappeler que l’AG French Direct sera donc diffusé la semaine prochaine, mercredi, et mettre en lumière +35 jeux francophones qui seront présentés avec des exclusivités mondiales. Notez la date dans votre calendrier, tout en participant au concours !

Comment gagner la console Switch Monster Hunter ?

Pour tenter votre chance, c’est simple, il suffit de remplir le formulaire plus bas ou accessible à cette adresse. Dès la première action, votre participation est prise en compte et plus vous jouez, plus vous augmenter votre chance. Le concours se termine le 2 mai 2021 et vous pouvez effectuer autant d’actions que souhaités.

Concours Nintendo Switch Monster Hunter Rise + figurine S.H Rathalos Monsterarts



Modalités

Le lot regroupe une console Nintendo Switch édition limitée Monster Hunter Rise ainsi qu’une figurine de Rathalos de la collection S.H. MonsterArts par Bandai. Les deux produits sont neufs. La valeur de la dotation est estimée à 500€ environ. Le gagnant sera annoncé sur cet article ainsi que sur les différents réseaux sociaux où sera partagé le concours. Le gagnant sera tiré au choix parmi les différents moyens de participation. Le tirage se fera automatiquement avec des outils internes et de manière équitable selon la pondération des systèmes.

Nous demanderons au gagnant de nous envoyer une photo de ses lots (par mail ou message privé) pour confirmer bonne réception. Il ne sera aucunement obligé à poster cette photo sur ses réseaux sociaux mais il peut le faire pour nous remercier. Les données du gagnant ne sont en aucun cas conservées.

Le lot sera envoyé sous un délai de 28 jours ouvrés maximum après le tirage au sort. Il sera envoyé en deux colis, la Nintendo Switch étant proposée par ActuGaming tandis que la figurine de Rathalos sera envoyée par notre partenaire Derive Figurine. Les organisateurs se déchargent de toute responsabilité en cas de problème avec le transport ou la livraison. Ce jeu concours est ouvert à toute personne physique résident en France Métropolitaine et Belgique.

A noter que nous ne sommes ni affiliés à Nintendo ni à Bandai pour ce concours. ActuGaming & Derive Figurine sont pleinement responsables et organisateurs du concours. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de vol, perte ou de dégradation des colis contenant les lots, n’engageant que le transporteur.