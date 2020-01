Monster Hunter Riders : Un RPG sur mobile arrive cet été

Avec la sortie de Monster Hunter World, la série de chasse de Capcom n’a jamais été aussi populaire. Tout du moins, en Occident, puisqu’elle a toujours cartonné sur l’archipel nippon. L’éditeur va bientôt proposer une nouvelle adaptation de la licence, cette fois-ci, à destination de nos smartphones : Monster Hunter Riders. Premières informations.

Un RPG en free-to-play

Un peu aux allures d’un Monster Hunter Stories, ce nouvel épisode est à destination des mobiles équipés iOS et Android. Monster Hunter Riders prendra la forme d’un RPG et l’histoire se déroulera sur le continent de Felgia. On nous explique que créatures et hommes vivent en harmonie et que tout se passe bien dans notre monde, ce qui explique sans doute le côté très coloré de la bande-annonce. On devra ainsi élever et s’occuper de différents monstres et on aura des combats au tour par tour.

Côté modèle économique, l’application sera disponible gratuitement en free-to-play et disposera de micro-transactions basées sur les objets. Il est déjà possible de se préinscrire sur l’App Store et Google Play. Cependant, pour l’instant, cela ne concerne que le Japon et Capcom n’a encore rien évoqué pour l’Europe. Difficile d’espère une localisation mais croisons les doigts.