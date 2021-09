Monster Hunter Riders

Monster Hunter Riders est un épisode de la série de jeu de chasse de Capcom. Il prend la forme d'un RPG jouable sur smartphones et l'histoire se passe sur le continent de Felgia. L'intrigue prend place dans un monde où les créatures et les hommes vivent en harmonie et où la chasse a laissé sa place à de l'élevage, avec tout de même des combats au tour par tour. Sorti en février 2020 au Japon, Monster Hunter Riders est pour l'instant exclusif là-bas et n'a pas prévu de sortir en Europe.