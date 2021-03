Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin dévoile un nouveau trailer et une date de sortie

Le Monster Hunter Digital Event a enfin dévoilé plus d’informations sur Monster Hunter Stories 2 : Wing of Ruin, la suite du spin-off sorti à l’époque sur 3DS. Voici ce que l’on apprend.

Adieu la chasse, place au dressage

A l’approche de la sortie de Monster Hunter Rise, Capcom peut enfin parler un peu plus de la déclinaison plus pacifique de son jeu de chasse. Car Monster Hunter Stories 2 : Wing of Ruin propose un style différent à la Pokémon où l’on dresse les monstres en tant que Rider.

L’histoire tournera autour d’une mystérieuse légende impliquant un Rathalos aux ailes noires qui pourrait être un signe d’espoir ou de destruction. Il semble d’ailleurs que ce soit le premier compagnon du héros (qui s’avère être le petit-fils de celui du premier épisode) dans cette nouvelle aventure. On note le retour évident de la pierre de l’amitié, qui permet de dresser les monstres, et du Palico Navirou présent dans le premier opus sur 3DS.

Le titre proposera cette-fois ci des quêtes en coopération avec des combats toujours au tour par tour. Nous avons également enfin une date de sortie ainsi qu’une nouvelle plateforme. Comme pour Monster Hunter Rise, celui-ci arrivera également sur PC mais en même temps que la version Switch dans son cas.

Monster Hunter Stories 2 : Wing of Ruin sortira le 9 juillet prochain sur Switch et PC. Le titre proposera une édition Deluxe avec tout un tas de bonus que vous pouvez voir ci-dessous ainsi qu’une tenue pour Ena si vous précommandez le jeu. En outre, plusieurs Amiibo seront disponibles à l’achat le même jour : Ena, Ratha destructeur et Tskino. Ils donneront accès à de nouvelles armures. Enfin, si vous possédez une sauvegarde de Monster Hunter Rise sur Switch, vous pourrez récupérer gratuitement la tenue de Kamura dans le titre.