Monark fait fuiter sa bande-annonce et sa date japonaise

Monark tente toujours de faire monter la hype en teasant les internautes mais pas de chance, une erreur humaine est vite arrivée. Quelqu’un chez FuRyu devait uploader sur Youtube en mode Première deux vidéos liées à ce fameux RPG scolaire par des anciens de Shin Megami Tensei, mais il ou elle a aussi ajouté les versions des vignettes et des descriptions prévues pour l’après-diffusion, montrant notamment la date de sortie japonaise.

Faut nous le dire si c’est déjà un Caligula Effect 3…

Heureusement le compte Twitter Renka_schedule a eu le temps de prendre quelques screens de tout cela avant la correction. La première vidéo est donc une bande-annonce générale de 3 minutes et 40 secondes qui dévoile notamment le protagoniste et même son doubleur qui sera Gakuto Kajiwara que vous pouvez peut-être déjà connaître en tant qu’Asta dans Black Clover.

La seconde vidéo est consacrée à la musique du jeu. Pendant 5 minutes et 39 secondes, on en apprendra plus sur le thème principal, Nihil, composé par Kanzaki Iori, principalement connu pour ses chansons vocaloid. Et c’est justement KAF qui interprète la chanson, il s’agit d’une Vtubeuse qui va lancer un vocaloid basé sur sa voix cette année. Le compositeur de Monark, Tsukasa Masuko, participe également via une musique nommée Hi No Jouri.

Pour les informations concrètes de la sortie, on peut déjà dire que le jeu sera disponible le 14 octobre au Japon mais chose étonnante, les plateformes ont été épargnée par cette fuite contrairement au bonus de précommande, un CD avec la bande-originale et un pack d’équipements exclusifs pour le héros dont deux costumes.

Rendez-vous le 10 juin à 5h du matin, heure française pour voir ces fameuses vidéos et peut-être aussi découvrir les consoles prévues pour Monark. Mais on n’a beaucoup plus de doute quand au fait d’avoir immédiatement des informations sur une éventuelle sortie occidentale du jeu mais on ne sait jamais avec l’E3 2021 dans les jours suivants…