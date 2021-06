Monark met déjà fin au suspense du RPG scolaire

Pas besoin d’attendre le 10 juin pour les premières informations puisque Monark ouvre déjà son site officiel. Teasé plus tôt aujourd’hui, il s’agit d’un RPG qui a pour cadre une école et développé par des anciens de Shin Megami Tensei.

Vivement MonArk II avec Vin Diesel

On a donc le titre Monark, et l’identité des quatre personnes mystères. Le N était donc Aya Nishitani, l’auteur à l’origine des romans qui ont été adaptés pour faire les jeux Megami Tensei. Le S est Kazunari Suzuki, le scénariste qui s’était justement occupé de ce travail d’adaptation. Le M est Tsukasa Masuko, compositeur des premiers épisodes ainsi que de Caligula Effect. Et on termine avec le I de Ryutaro Itoh qui occupait le poste de Planner.

Le projet ne semble pas avoir de liens avec The 13th month, le visual novel de Suzuki et Masuko, financé par une campagne Kickstarter début 2018 et qui retrace le conte de La Belle au bois dormant. Les indices sont les genres et les cadres différents ainsi que l’absence de l’illustratrice Aogachu dans les noms cités.

Le site officiel de Monark comporte tout un tas de noms fortement censurés ainsi qu’un numéro de téléphone qui tease une ambiance sombre et angoissante. Selon Gematsu, appeler permet d’entendre quelqu’un se débattre et crier avant qu’un homme dise « Enfin. Je t’attendais mon insensé, stupide et précieux enfant. Le site d’informations relaie d’ailleurs les recherches des internautes dans le code source.

On apprend donc la présence du nom FuRyu qui sera donc au moins probablement l’éditeur du jeu, voire même le co-développeur. Et on retrouve ce message en description : « Quatre choix, quatre destins. Le choix appartient à ton égo. Abandonne tout espoir, toi qui entre ici. ». La citation de la Divine Comédie de Dante qui sert de phrase finale n’est probablement pas un hasard.

Le site nous donne bien entendu rendez-vous le 10 juin comme prévu pour plus d’informations, on espère donc au moins un premier trailer, une fenêtre de sortie et des plateformes.