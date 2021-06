Un RPG scolaire par des anciens de SMT teasé pour le 10 juin

Le nouveau numéro de Famitsu (fuité par l’habituel ryokutya2089) tease l’annonce d’un nouveau RPG scolaire qui aura lieu le 10 juin. Rien n’est clairement dit en dehors du fait que ses créateurs soient des anciens de Megami Tensei et Shin Megami Tensei.

L’image d’illustration de cet article est un montage fait par nos soins

Il s’agit peut-être d’une seule personne qui s’appelle Simon

On a ainsi seulement droit à quatre initiales : S, I, M et N. Au moins l’un d’entre eux (ou elles) était du côté musical de la production. Et c’est à peu près tout ce qu’on peut dire en dehors du cadre scolaire du jeu, qui fait forcément penser aux SMT, leurs spinoffs Persona et même un autre série d’anciens d’Atlus : Caligula Effect.

Mais Atlus n’est pas cité dans cette annonce qui n’indique pas de fenêtre de sortie, de plateformes, de studio ni même d’éditeur. On suppose qu’il s’agit d’une nouvelle équipe indépendante puisque l’on se doute que vu son aura, Atlus n’aurait pas de scrupules à utiliser son nom pour créer la hype. De plus, il y aurait clairement saturation entre le récent remaster du 3 et la sortie de SMT 5, si cela bouge enfin de ce côté…

Bref, rendez-vous le 10 juin pour en savoir plus sur ce nouveau RPG scolaire qui pourrait donc participer à l’E3 2021. Et désolé d’avance si cela s’avère être « seulement » un jeu mobile…