Pour fêter les 10 ans d’existence de la franchise Momodora, les développeurs nous annoncent aujourd’hui que Minoria arrivera sur consoles dès le mois de septembre de cette année.

3. Next, we finally have the release dates for the console versions of Minoria: September 10th! Mark that date on your calendars! (Illustration: @fiopico) pic.twitter.com/n0TqqUYhAP

— MOMODORA NEWS (@r_rdein) August 8, 2020