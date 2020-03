Un peu en retard, Minecraft Dungeons sortira le 26 mai

En prenant place dans le même univers que la licence de Mojang, Minecraft Dungeons n’a pas franchement beaucoup communiqué depuis son annonce. Un petit passage à l’E3, un trailer par-ci, des visuels par-là, et c’est tout. Pourtant, on l’attendait pour ce mois d’avril. Le bougre tient cependant enfin sa date de sortie et si celle-ci est légèrement décalée, il ne faudra qu’attendre que le mois d’après.

Une date et c’est tout

Gather your friends and gear up for adventure: Minecraft Dungeons is coming out May 26th on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One and Xbox Game Pass! Pre-order your copy now: ↣ https://t.co/A2UnaxJtzy ↢ pic.twitter.com/q9VTPXs2Ps — Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) March 31, 2020

Prenez votre agenda : Minecraft Dungeons fera son entrée sur consoles et PC le 26 mai prochain. Ceci dit, une date, et c’est tout. Un très court extrait a été diffusé avec le tweet d’annonce, mais pas de nouvelle bande-annonce ou de nouvelles informations. Cependant, la présence dans le Game Pass le jour de sa sortie est confirmé, ce qui devrait ravir les actuels abonnés.

Pour rappel, Minecraft Dungeons est un dungeon crawler fait de cube qui prend place dans l’univers de Minecraft. Stratégie et aventure dans des donjons seront donc de la partie. La sortie est prévue sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.