The Elder Scrolls Blades et Minecraft Dungeons débarquent ce printemps sur Switch

A défaut d’avoir montré quelque chose, The Elder Scrolls Blades et Minecraft Dungeons ont fait une petite apparition lors du mini Nintendo Direct, et ne sont pas venus les mains vides.

Sortie ce printemps pour les deux titres

Même s’ils ne sont pas du même genre, The Elder Scrolls Blades et Minecraft Dungeons sortiront bel et bien dès ce printemps. C’est ce qu’a indiqué le mini Nintendo Direct de cet après midi, sans pour autant préciser le jour de leurs sorties.

On rappelle accessoirement que The Elder Scrolls Blades est un simple portage de la version mobile du titre éponyme, et prend la forme d’un action/rpg teinté de city builder avec diverses quêtes à accomplir. Quant à Minecraft Dungeons, il ne s’agira ni plus ni moins que d’un jeu d’aventure et d’action en coopération et jouable jusqu’à quatre joueurs.

Deux nouveaux titres de plus que les joueurs Switch pourront mettre dans leur ludothèque. Nous sommes au passage curieux de voir la qualité des portages de ces deux titres notamment pour The Elder Scrolls Blades, qui s’est encore peu montré sur Switch. On rappelle enfin que les deux productions de Bethesda et de Mojang débouleront pour ce printemps, sans aucune précision sur une date de sortie précise.