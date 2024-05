MindVenture : Vhalenn répond à nos interrogations concernant ce jeu d’aventure, d’exploration et de créativité

Si vous n’avez pas pu voir la conférence en live (chacun ses défauts que voulez-vous), vous pouvez découvrir le nouveau trailer de MindVenture ci-dessous, permettant de découvrir le potentiel créatif incroyable que promet le jeu, le tout accompagné d’une charmante mélodie qui colle parfaitement à l’ambiance. Oh, mais quel est donc cette mystérieuse apparition fantomatique ? Et si Vhalenn nous en disait plus sur son projet ?

Bonjour !

ActuGaming : Tout d’abord, merci pour cette interview ! Faisons d’abord connaissance avec vous : qui êtes-vous et quel est votre rôle sur MindVenture ?

Vhalenn : Bonjour, Je suis Vhalenn, Solo-Dev sur mon temps libre et Tech-Artist dans la vie. Je fais donc pratiquement tout sur MindVenture hormis la musique qui est réalisée par un compositeur, Kounine, qui m’aide énormément.

Nous avons déjà pu apercevoir MindVenture lors de notre précédente édition de l’AG French Direct avec les trois premiers personnages jouables. Mais pour nos lecteurs ou lectrices qui découvriraient le jeu lors de cette nouvelle édition, pourriez-vous en expliquer le concept en quelques mots ?

MindVenture est un jeu d’aventure/exploration qui encourage la créativité en offrant la possibilité de construire ses édifices/missions et de les partager aux autres joueurs afin que chaque joueur ou joueuse enrichisse ce monde et ait un impact positif.

Le projet a dû bien avancer depuis, pouvez-vous nous en dire plus sur les évolutions apportées, vos nouvelles idées ou nouveaux personnages qui devraient entrer dans la chasse aux secrets des îles de MindVenture ?

Au cours de cette année tous les aspects du jeu ont été améliorés et stabilisés. Désormais, ma feuille de route est de plus en plus claire et le créateur de niveau est pratiquement achevé. L’histoire s’est aussi bien développée durant cette période. J’espère désormais me concentrer autant que possible à la création de missions et de personnages afin de matérialiser toutes ces idées.

Ce processus prend forcément du temps en travaillant sur son temps libre mais j’apprécie ce rythme qui me laisse le temps de prendre du recul et d’avoir un regard frais sur mon travail.

La créativité au sens large

L’une des spécificités de votre projet est la présence d’un éditeur de niveaux, grâce auquel les joueurs et joueuses pourront laisser parler leurs talents créatifs et partager leurs créations aux autres. A quel point est-ce important pour vous que les joueurs participent pour faire vivre MindVenture ?

Cela est un point que j’essaye vraiment de pousser au maximum tout en gardant un certain contrôle dessus. Mon but est que tous les outils de création de mission soient entre les mains des joueurs puis, une fois validées et approuvées, que ces missions apparaissent sur la carte du monde des autres joueurs.

Je fais tout mon possible pour mettre en place des événements narratifs qui s’adaptent à leur environnement et qui pourraient donc se produire même dans une mission ne faisant pas partie du jeu de base.

Grâce à cela, on pourrait imaginer MindVenture comme un portail en constante évolution avec des nouveautés saisonnières, des thèmes, des défis et autres événements communautaires. Est-ce dans vos ambitions à ce stade ?

Il est vrai que c’est une idée tentante qui m’a plusieurs fois traversé l’esprit. Mais en tant que « solo-dev » je dois faire pas mal de concession et me concentrer sur l’essentiel, je garde donc plus cela pour après la sortie du jeu, une fois que le noyau du jeu sera qualitatif. Je tiens aussi à garder le jeu calme et offline car sa philosophie est l’opposé des GaaS qui sont très rarement éthiques.

Existera-t-il une base « solo » du titre ? Si oui, combien d’îles seront présentes et a fortiori combien de personnages devraient constituer le roster dans la version finale du jeu ?

Oui tout à fait il y aura une narration avec son histoire principale, ses cinématiques et personnages guidant le joueur. Estimer des chiffres est très incertain étant donné que cela dépendra aussi de la taille de chaque mission, je préfère avant tout miser sur la qualité plutôt qu’en créer un grand nombre qui serait lassant.

Ce qui est défini assurément est l’accès à trois biomes qui seront les plaines verdoyantes, le désert et la montagne qu’il faudra traverser durant l’histoire principale. Les personnages jouables devraient quant à eux être aux alentours de neuf afin de donner assez de liberté et de stratégie aux joueurs et joueuses pour approcher chaque mission à leur guise et cette équipe pourra évoluer entre chaque mission.

Vous revenez nous voir cette année avec un nouveau trailer de gameplay présentant les possibilités infinies de création et d’exploration qui nous attendent avec des énigmes, des découvertes et des surprises cachées. Parlez-nous du potentiel narratif du titre ? Existe-t-il un semblant de génération procédurale ?

L’histoire sera contenue mais autant intéressante que possible avec une double « enquête » afin de comprendre ce qui est arrivé par le passé et ce qui est en train de se produire dans le présent. Pour cela, les joueurs et joueuses trouveront plusieurs indices et morceaux d’informations répandues partout dans le monde. Chacun découvrira donc à sa manière cette histoire.

La génération procédurale est un sujet assez différent, elle sera assez peu présente dans le jeu mais tout de même indispensable pour certaines tâches comme le placement des ressources nécessaires à l’évolution de l’équipe. Les plantes, minerais et emplacements de pêche seront déterminés à chaque lancement de mission permettant ainsi de venir explorer un endroit déjà visité.

En équipe le jour, en solo la nuit ?

Comment vivez-vous le côté développeur solo pour votre première production maison ? Cela ne doit pas être aisé tous les jours ?

C’est une expérience rafraîchissante qui contraste beaucoup avec mon métier qui se fait en équipe. J’apprécie pouvoir prendre des décisions rapides et être très agile. La plus grande épreuve est de conserver la motivation sur une longue période, partager mon travail m’a beaucoup aidé pour cela et le moindre soutien que l’on reçoit aide énormément à poursuivre le travail.

De manière plus générale, pensez-vous vous être inspirés d’autres productions vidéoludiques ou pop culture au sens large pour créer MindVenture ?

Bien sûr, au moins inconsciemment, beaucoup d’idées ont émergé en jouant à d’autres productions ou bien en visionnant certains films. J’aime à croiser les idées avec des jeux venus d’univers très éloignés pour créer des mélanges rafraîchissants au niveau de l’histoire, afin de positionner le propos environnemental. Cela m’a beaucoup aidé et motivé à pousser cet aspect du jeu. J’aime tout particulièrement les œuvres de Mathieu Bablet, le gameplay de Terra Nil pour citer quelques noms.

Bien que le jeu ne possède pas encore de fenêtre de sortie, vous prévoyez de le sortir à date exclusivement sur PC. Envisagez-vous de le porter ensuite sur d’autres supports ?

Beaucoup de ces questions dépendront du succès du jeu, j’essaye d’être autant inclusif que possible mais cela est du temps investi et étant seul ce temps est très précieux. Je vise tout de même une sortie sur Steam Deck, le jeu devrait donc être disponible sur Linux, peut-être Mac.

Mais pour ce qui est des consoles cela sera sans doute après sortie avec beaucoup d’inconnus comme un accord ou non avec un éditeur, l’approbation du jeu sur d’autres stores, etc.

Avant de terminer, nous aimerions vous demander si vous avez une anecdote ou une histoire insolite à raconter ? Quelque chose qui vous a marqué ou une anecdote de développement sur le jeu ?

J’ai sans doute assez peu d’anecdotes étant donné cette solitude dans la création mais la création d’un jeu est une aventure mémorable et riche d’enseignements. Chaque rencontre est forte en émotion, j’ai eu la chance dans un festival de BD de croiser les dessinateurs AlbaBG et Davilorium qui a ma plus grande surprise adorent le style de mon jeu ! Ce fut totalement inattendu et une source de motivation supplémentaire pour achever ce jeu !

Et enfin, un dernier mot pour nos lectrices et lecteurs ?

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de lire cette interview, j’espère que le concept du jeu vous intéresse. J’y mets toute mon énergie et ma passion afin de créer la meilleure expérience possible, j’espère que le trailer vous a plu et que le jeu vous plaira ! N’hésitez pas à me suivre pour tester une future démo quand elle sera achevée.

Nous remercions Vhalenn d’avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions concernant MindVenture, son projet développé en solo pendant son temps libre. Si vous souhaitez soutenir le projet, sachez que vous pouvez retrouver le jeu sur sa page Steam et l’ajouter à votre liste de souhaits pour suivre toutes ses péripéties.