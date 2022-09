Phil Spencer affirme que le prix des Xbox Series ne va pas augmenter

L’augmentation du prix de la PS5 est encore en travers de la gorge d’un bon nombre de consommateurs, et ça, Microsoft l’a bien compris. De son côté, le constructeur n’a même pas besoin de bouger le petit doigt pour passer pour le bon élève ici, et puisqu’on ne manque pas de poser la question à Phil Spencer sur le sujet, ce dernier martèle à qui veut l’entendre que non, le prix des deux Xbox Series ne va pas augmenter. Du moins, pas pour l’instant.

« Les consommateurs avant tout »

Dans une nouvelle interview accordée à CNBC, Phil Spencer est resté sur ses positions en déclarant qu’aucune hausse du prix de la Xbox Series, que ce soit la Xbox Series X ou Series S, n’était à prévoir, car selon lui, cela pèserait trop lourd sur les consommateur :

« Nous évaluons tout le temps les besoins de notre business pour l’avenir. Donc, je ne pense pas que nous puissions jamais dire sur quoi que ce soit que nous ne ferons jamais quelque chose, mais quand nous regardons nos consoles aujourd’hui, nous pensons que la valeur quelque chose d’extrêmement important. Nous aimons la position tarifaire de la Series S sur le marché, qui est notre console à moindre budget. Plus de la moitié de nos nouveaux joueurs arrivent via la Series S. Et je peux certainement dire que nous n’avons pas l’intention aujourd’hui d’augmenter le prix de nos consoles. Nous pensons qu’à une époque où nos clients sont plus en difficulté économique et incertains que jamais, ce n’est pas une bonne décision pour nous à ce stade d’augmenter les prix de notre console. »

Notons bien que tout cela concerne la stratégie actuelle de Microsoft, qui peut être amenée à bouger selon les besoins, mais Phil Spence a en tout cas le beau rôle ici. Voilà une bataille d’image que le constructeur remporte sans rien faire, et pour cela, il peut remercier Sony.