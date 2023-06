Microids annonce Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2, la suite du beat’em up avec les Gaulois

Direction Lutèce pour les Gaulois

Nos Gaulois préférés sont de retour dans cet Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2, qui reprendra les bases du premier opus avec des environnements inédits à traverser. Pour cette aventure inédite, notre duo va voyager jusqu’à Lutèce afin de retrouver le voleur de L’Aquila de Lutetia, qui a été dérobé tandis qu’un innocent est accusé du crime.

Ce nouvel épisode promet d’apporter un peu de variété dans les ennemis avec de nouveaux adversaires et des boss inédits, à combattre seul ou en coopération, tandis que des nouveautés de gameplay seront au programme, comme le mode Furie qui permet de rendre les personnages plus puissants avant de leur donner une attaque Ultime. Seules quelques images ont été partagées pour le moment.

Cet Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! 2 est pour le moment prévu pour le mois de novembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Les précommandes pour le jeu sont d’ores et déjà ouvertes sur Amazon.