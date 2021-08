Metroid Dread a droit à un trailer centré sur son histoire

Les 35 ans de Metroid sont déjà passés et Nintendo s’apprête à faire revenir la saga avec un tout nouvel opus, en gestation depuis maintenant plus de quinze ans. Metroid Dread a droit à de nombreux articles sur le site officiel de Nintendo, et le dernier en date s’accompagne d’un nouveau trailer.

De quoi bien poser les bases

Encore une fois, cette vidéo reste bien mystérieuse et ne fait que mettre en lumière le synopsis de base de cette nouvelle aventure, en racontant brièvement le contexte de cet épisode. On y suivra donc Samus qui va s’aventurer sur une planète inconnue suite à une transmission en lien avec le Parasite X, supposément disparu.

Metroid Dread sera disponible en exclusivité sur Switch dès le 8 octobre. Pour en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre vidéo récapitulative sur le jeu.