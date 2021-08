Metroid Dread : Un nouveau trailer qui dévoile beaucoup de choses

Même si Nintendo n’est pas vraiment présent durant cette Gamescom 2021, on a tout de même droit à des nouvelles sur les prochains jeux Switch à venir, notamment Metroid Dread. Un second vrai trailer en bonne et due forme a été diffusé aujourd’hui, mêlant phases de gameplay à des cinématiques, et comme on peut s’en douter, cette vidéo comporte potentiellement de nombreux spoilers.

Une vidéo assez généreuse

Gare à vous donc si vous souhaitez conserver une expérience vierge de toutes sortes de détails sur les éventuels rebondissements offerts par le jeu, car cette vidéo semble dévoiler l’apparition de boss et de personnages très importants.

Si vous n’avez pas peur du spoil et que vous souhaitez en voir plus, vous découvrirez ici un peu de gameplay en plus, qui permet de voir l’étendue des capacités de Samus, comme le dash aérien (appelé « Déplacement phasique »), le radar à impulsion, le rayon grappin, ou encore ses missiles de glace.

Metroid Dread sera disponible en exclusivité sur Switch dès le 8 octobre. Pour en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre vidéo récapitulative sur le jeu.