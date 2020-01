Metro Exodus : le second DLC Sam’s Story prend date

Sorti depuis bientôt un an, Metro Exodus continue à proposer son lot de nouveautés. Faisant suite au premier DLC intitulé The Two Colonels, le second DLC, dont nous vous avions évoqué l’existence l’année dernière, Sam’s Story, prend enfin date.

Et ce sera pour le 11 février prochain !

Pour une Saint-Valentin aux petits oignons

Sam’s Story suivra Sam, un ancien marine américain qui a officié sous le Colonel Miller depuis que la guerre nucléaire a dévasté Moscou. Pour les fans de la saga, il a même suivi Artyom dans sa recherche d’un monde en dehors du Métro.

À travers une toute nouvelle histoire, Sam fera tout pour retourner aux États-Unis en quittant l’Aurora. Entre paysages dévastés par un tsunami et les quartiers résidentiels en ruines, le danger sera à tous les coins de rues.

Inclus dans l’Expansion Pass de Metro Exodus, contenant déjà le tout premier DLC The Two Colonels, vous allez également pouvoir l’acheter individuellement en boutique dès le mois de février prochain sur PC, Xbox One, PS4 et Stadia.