Sony annonce un gros State of Play de 40 minutes pour cette semaine, avec 15 jeux dont Stellar Blade

Le prochain State of Play aura lieu très bientôt, puisqu’il est programmé pour ce mercredi 31 janvier à 23 heures. Un State of Play qui s’annonce être assez massif puisqu’il va durer 40 minutes, ce qui est dans la moyenne haute du programme. Beaucoup de choses au programme donc, puisque 15 jeux seront mis à l’honneur durant la soirée, aussi bien des titres PS5 que des jeux PS VR2.

Plusieurs titres sont d’ores et déjà confirmés pour l’événement, à commencer par Rise of the Ronin, qui viendra donner de ses nouvelles. Rien d’étonnant puisqu’il est censé sortir fin mars, contrairement à Stellar Blade, qui s’est fait bien trop discret ces derniers temps mais qui sera lui aussi présent. Avec, on l’espère, une date de sortie. Ce sont ces deux jeux qui auront visiblement le droit à plus d’expositions, même si l’on est pas à l’abri de quelques surprises.

Avec 15 jeux au programme, il y aura de quoi faire, et il faut jeter un oeil du côté des rumeurs les plus crédibles pour avoir une idée plus tangible de ce qui nous attend. Attention aux potentiels spoilers donc.

Avant l’officialisation de ce State of Play, Shpeshal Nick avait déjà indiqué la date de l’événement, tout en laissant un indice pas si cryptique que cela sur les jeux prévus, à savoir :

On the 31st (roughly), Ronins will Rise, we’ll die stranded, have a rebirth and Kojima will fulfil his dream. Sonic will live in the shadow of his generation while the hills will remain silent until the dawn when you’ll need to catch the metro. Just don’t be a Judas about it.

— King Gronk Nick  (@Shpeshal_Nick) January 28, 2024