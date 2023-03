Metacritic dévoile son propre classement des meilleurs éditeurs en 2022, Sony est en tête

Chaque année, Metacritic fait le point sur les diverses productions sortis durant les douze mois précédents avec plusieurs classements. On a par exemple pu découvrir quels étaient les 10 jeux les plus mal notés de 2022, et on s’intéresse aujourd’hui aux éditeurs dont les jeux ont reçu les meilleures notes. Un classement établi selon plusieurs critères, prenant également en compte leur pourcentage de jeux sortis (sachant qu’il en faut au moins 5 pour être comptabilisé).

Nintendo n’apparaît pas dans le top 10

45 éditeurs ont ici été affiché avec PlayWay et Ultimate Games qui terminent en queue de peloton, notamment à cause de Dinossaur Fossil Hunter ou de Broken Blades. Des titres dont vous n’avez sans doute pas entendu parlé, alors intéressons-nous plutôt au top 10 de cette liste.

10e place : Devolver Digital

9e place : Humble Games

8e place : Annapurna Interactive

7e place : Sega

6e place : Capcom

5e place : Take-Two Interactive

4e place : Focus Entertainment

3e place : Activision Blizzard

2e place : Paradox Interactive

1re place : Sony Interactive Entertainment

De manière assez surprenante, ce top 10 ne contient même pas Nintendo, qui est classé à la douzième position. Sony règne en maître avec un score Metacritic moyen de 85,6, aidé par la série God of War. Parmi les autres rangs notables, on notera Square Enix à la 26e place, Bandai Namco en 24e position, et surtout Ubisoft à la 38e place.

Rappelons que ce classement ne prend en compte que les scores de la presse, qui peuvent être très différents de ceux du public. Vous pouvez consulter le classement complet sur Metacritic.