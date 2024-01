Les 17 meilleurs RPG qui ont marqué l’année 2023

Si jamais vous désirez vous plonger dans d’autres RPG pour ce début d’année et que vous souhaitez rattraper des jeux que vous avez loupés à leur sortie, alors voici 17 RPG qui ont marqué l’année 2023. Etant donné que les sorties ont été particulièrement nombreuses, on ne se focalisera ici que sur les RPG et les JRPG pur jus, laissant de côté les jeux de rôle tactiques, les light RPG ou ceux définitivement tournés vers l’action, tels que Final Fantasy XVI. Bien sûr, avant de poursuivre, on tient à rappeler que cette sélection n’est pas exhaustive et qu’il manque probablement plusieurs noms, c’est pourquoi il ne faut pas hésiter à compléter cette liste en commentaires.

Baldur’s Gate 3

Développeur / éditeur : Larian Studios

: Larian Studios Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Comment ne pas commencer par le mastodonte du genre, celui qui est venu asseoir son autorité pour les années à venir : Baldur’s Gate 3. Un titre ayant connu un succès qui s’apparente à un vrai miracle tant sa proposition est à contre-courant des RPG grand public, et qui nous laisse avec plein de souvenirs mémorables. Comment ne pas tomber amoureux de ce casting de personnages ? Comment ne pas avoir envie de rejouer une partie en prenant des choix complètement différents ? Bien entendu, le titre ne pourra pas plaire à tout le monde étant donné qu’il embarque un système de combat relativement lent et tactique, mais il a tellement à offrir qu’il serait dommage de ne pas lui laisser sa chance. Un RPG comme on n’en fait plus, d’une profondeur inégalée et qui fera date dans l’industrie.

Sea of Stars

Développeur / éditeur : Sabotage Studio

: Sabotage Studio Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

Sea of Stars a tout d’un RPG japonais, à ceci près qu’il a été développé par les Québécois de Sabotage Studio. Cette aventure a de quoi rappeler les RPG des années 90, Chrono Trigger en tête, lui permettant de séduire les nostalgiques tout en n’oubliant pas de rameuter un public de néophytes. Et c’est réussi, puisque Sea of Stars dégage une vraie sympathie et un charme fou, avec des personnages hauts en couleur et un système de combat bien pensé. Il se paye également le luxe d’avoir droit à des musiques composées par Mitsuda Yasunori, qui a justement travaillé sur Chrono Trigger, histoire de montrer un peu plus qu’il se présente en tant que successeur spirituel des jeux de cette veine.

Starfield

Développeur / éditeur : Bethesda Softworks / Bethesda Game Studios

: Bethesda Softworks / Bethesda Game Studios Plateformes : PC – Xbox Series

Attendu depuis des années, Starfield a fait couler beaucoup d’encre en 2023. Une nouvelle licence chez Bethesda, ce n’est pas tous les jours, et quand celle-ci est en plus de cela une exclusivité Xbox, tous les projecteurs sont braqués sur elle. Le résultat, un jeu qui divise énormément mais qui a globalement touché un très large public. Un jeu au contenu gargantuesque qui a de quoi donner le tournis, et qui n’hésite pas à nous demander d’enchaîner les New Game + pour découvrir tous les secrets de cette galaxie presque infinie. Une invitation au voyage très particulière qui a marqué l’année de son empreinte, et qui promet d’être améliorée dans les mois à venir avec des extensions et des mods qui devraient nous donner envie de nous perdre dans l’espace.

Octopath Traveler II

Développeur / éditeur : Square Enix / Acquire

: Square Enix / Acquire Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

C’est bien simple, Octopath Traveler II semble tout faire mieux que le premier épisode. Il reprend son modèle HD-2D pour le sublimer, il retravaille son concept avec ses huit protagonistes pour leur donner davantage de liens entre eux, il instaure un cycle jour-nuit bien pensé, il sort le grand jeu pour sa bande-son… Ce deuxième épisode transforme l’essai de la plus belle des manières. Le concept est poussé à son meilleur en nous faisant suivre les aventures uniques de huit héros différents, dont les destins vont s’entremêler. Chaque personnage a quelque chose à raconter et on se perd avec plaisir dans ce monde charmant. C’est donc sans conteste l’une des grandes réussites de l’année.

Star Ocean the Second Story R

Développeur / éditeur : Square Enix

: Square Enix Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Switch

Autre JRPG très réussi, Star Ocean the Second Story R prouve qu’il existe une manière de donner une nouvelle vie à un jeu sans le déposséder de son charme d’époque. En mélangeant personnages en pixel-art et décors en 3D, le remake se pare d’une sublime direction artistique nous donnant un tout autre regard sur cette aventure spatiale, dans laquelle Claude et Rena, deux étrangers en provenance de planètes différentes, vont unir leurs forces pour lutter contre un terrible mal. On y trouve également des pistes musicales arrangées pour l’occasion, ainsi que de nouveaux portraits pour les personnages et des systèmes inédits pour améliorer l’expérience et la rendre plus actuelle et facile d’accès.

Fuga: Melodies of Steel 2

Développeur / éditeur : CyberConnect2

: CyberConnect2 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

CyberConnect2 ne fait pas que dans l’adaptation de mangas populaires en jeux de combat. On connaît aussi le studio pour sa licence Fuga: Melodies of Steel, qui a eu droit à son deuxième opus cette année. On y retrouve des animaux anthropomorphes en tant que héros, coincés au beau milieu d’une guerre tragique, qui doivent se serrer les coudes pour survivre tout en combattant à bord d’un char pas comme les autres. Ce qui donne lieu à a des affrontements plutôt stratégiques, qui permettent de s’attacher un peu plus à cette troupe atypique que l’on espère voir saine et sauve après chaque combat.

In Stars and Time

Développeur / éditeur : Armor Games Studios / insertdisc5

: Armor Games Studios / insertdisc5 Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Switch

Il est sans doute passé inaperçu parmi les grosses sorties de fin d’année, mais In Stars and Time mérite lui aussi un peu d’attention. Dans ce RPG atypique tout en noir et blanc, vous devrez échapper à une boucle temporelle dans laquelle chaque nouveau départ permet de comprendre un peu plus ce qui se trame, tout en améliorant votre rapport avec vos différents compagnons. Le tout avec des combats au tour par tour qui se jouent à l’aide de pierre-papier-ciseau. Dit comme cela, la vision paraît un peu simpliste, mais le titre réserve pas mal de surprises qui méritent le coup d’œil.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Développeur / éditeur : CD Projekt Red

: CD Projekt Red Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Le chemin de la rédemption aura été long pour Cyberpunk 2077, mais CD Projekt Red s’est bien rattrapé. Cette année aura été l’une des meilleures pour le jeu puisque c’est celle de la sortie de la version 2.0, mais aussi de l’extension Phantom Liberty. Une toute nouvelle aventure qui ne fait pas de compromis (en étant réservée à la dernière génération de consoles et au PC), et qui propose un récit fort avec des personnages marquants, notamment celui incarné par l’acteur Idris Elba. On y découvre une zone complètement inédite et plein d’améliorations qui rendent le jeu plus riche que jamais. De quoi réaliser le plein potentiel du RPG imaginé au départ.

Xenoblade Chronicles 3: Un avenir retrouvé

Développeur / éditeur : Monolith Soft / Nintendo

: Monolith Soft / Nintendo Plateformes : Switch

Xenoblade Chronicles 3 disposait déjà d’une aventure mémorable, mais son DLC a mis la barre au-dessus. Jouant à 100% la carte du fan-service dans une tentative de lier tous les titres numérotés de la saga dans une conclusion épique (à défaut d’être hyper claire), cette extension peut presque être considérée comme un spin-off à part, avec ses propres enjeux, ses nouveaux et anciens personnages jouables, ses systèmes uniques et sa bande-son qui a de quoi nous faire vibrer. S’il y a bien un DLC qui peut tenir tête sans fléchir à Phantom Liberty cette année, c’est bien lui.

Labyrinth of Galleria: The Moon Society

Développeur / éditeur : NIS America / Nippon Ichi Software

: NIS America / Nippon Ichi Software Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Switch

Labyrinth of Galleria: The Moon Society (suite de Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk) s’adresse plutôt aux personnes qui préfèrent les Dungeon-RPG à l’ancienne et les JRPG un peu de niche. Si vous vous reconnaissez dans cette description, ce jeu saura peut-être vous combler. Tout le style de Nippon Ichi Software se retrouve ici, avec un chara-design évoquant celui de Disgaea et un contenu impressionnant qui vous donnera envie d’explorer le labyrinthe de Galleria Manor pendant des dizaines d’heures. Un genre qui est réservé à un public de niche, amateur de combats au tour par tour en vue à la première personne.

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Développeur / éditeur : Owlcat Games

: Owlcat Games Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Si jouer à Baldur’s Gate 3 a fait naître en vous une nouvelle passion pour le CRPG, vous pourrez vous tourner vers Warhammer 40,000: Rogue Trader. Le titre a l’avantage de se reposer sur un univers bien construit que beaucoup de monde connaît (du moins de nom), et nous fait suivre une épopée dans une région dangereuse avec des personnages marquants à rencontrer et à recruter, du Space Marine à la Sœur de bataille. Le jeu se repose sur un système de combats au tour par tour bien pensé et peut lui aussi être apprécié en multijoueur coopératif.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End and the Secret Key

Développeur / éditeur : Koei Tecmo / Gust

: Koei Tecmo / Gust Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Switch

La trilogie Atelier Ryza s’achève avec ce troisième épisode qui introduits de nouveaux personnages tout en faisant la part belle aux compagnons historiques de la jeune alchimiste. Ce dernier opus s’avère être très réussi, avec une ouverture plus prononcée laissant davantage de place à l’exploration, sans qu’il n’oublie pour autant de mettre l’alchimie au cœur de l’expérience. Seul bémol, son manque de traduction en français malgré un deuxième opus qui en avait pourtant bénéficié. Mais si cela ne vous effraie pas, vous trouverez ici un RPG rempli de bons sentiments qui vous fera assurément passer un bon moment.

The Legend of Heroes: Trails to Azure

Développeur / éditeur : NIS America / Faclom

: NIS America / Faclom Plateformes : PC – PS4 – Switch

Suite directe de The Legend of Heroes: Trails from Zero, The Legend of Heroes: Trails to Azure marque la fin de l’arc Crossbell. On y retrouve Lloyd Bannings et ses collègues de la section spéciale de soutien pour de nouvelles aventures dans la ville de Crossbell mêlant résolution de crime en tout genre et une intrigue infiniment plus impactante. Evidemment, il va de soi que l’on vous conseille le premier opus avant celui-ci sachant qu’il peut faire office de point d’entrée à la licence. Il peut être également un bon complément si vous avez déjà entamé les différents jeux estampillés The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel. Comme d’habitude, nous avons droit à une narration prenante, des personnages attachants, et un gameplay au tour par tour efficace.

Honkai: Star Rail

Développeur / éditeur : Hoyoverse

: Hoyoverse Plateformes : PC – PS5 – PS4 – iOS – Android

Tandis que la grande aventure Genshin Impact se poursuit, HoYoverse s’intéresse maintenant à un RPG pur et dur avec Honkai Star Rail, qui n’en oublie pas pour autant d’être un gacha prêt à nous soutirer toutes nos économies. Cette nouvelle production free-to-play est clairement à la hauteur des attentes, avec des combats au tour par tour simples mais pas dénués de profondeurs, et des personnages toujours très charismatiques. Le studio a eu la bonne idée de prendre en compte de nombreux retours sur ce qui n’allait pas dans Genshin pour améliorer l’expérience utilisateur sur ce Honkai Star Rail, qui dispose maintenant d’un contenu mirifique pouvant vous occuper une centaine d’heures sans rien débourser.

Cassette Beasts

Développeur / éditeur : Bytten Studio

: Bytten Studio Plateformes : PC – Xbox Series – Xbox One – Switch

Des RPG qui reprennent le concept de Pokémon, ça ne manque pas, mais des RPG qui le font aussi bien que Cassette Beasts, ça ne coure pas les rues. Remplacez les Pokéball par des cassettes et vous avez là le concept du jeu, qui propose de mixer plus de 120 créatures avec des fusions étonnantes et des combats réussis. Avec un monde ouvert qui donne envie de partir à l’aventure et ses visuels singuliers, il y a facilement de quoi être tenté. Une proposition qui se tient de bout en bout et qui donnera un peu de fraîcheur à celles et ceux qui sont lassés de la formule des jeux de Game Freak.

Super Mario RPG

Développeur / éditeur : Nintendo

: Nintendo Plateformes : Switch

Jamais sorti légalement chez nous, Super Mario RPG apparaît comme une vraie découverte pour bon nombre d’entre nous. Nintendo nous montre que la formule RPG convient tout à fait à son héros iconique dans ce remake coloré et tout en rondeurs, dans laquelle Mario doit s’allier avec Bowser pour faire face à une menace encore plus grande. Comme tout bon remake, on y trouve une bande-son réorchestrée d’une main de maitre par l’immense Yoko Shimomura, dont le travail est bien mis en avant. Si vous souhaitez découvrir Mario sous un autre jour avec un RPG simple mais bourré de bonnes idées, foncez.

Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard

Développeur / éditeur : Warner Bros / Avalanche

: Warner Bros / Avalanche Plateformes : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

S’il n’est pas apparu dans beaucoup de bilans de fin d’année en raison d’une concurrence très forte en 2023, Hogwarts Legacy aura tout de même marqué ces derniers mois. Le fantasme d’un RPG dans le monde de Harry Potter s’est réalisé, et si l’on compte de nombreux défauts que l’on pourrait imaginer être corrigés dans une suite, on peut aussi y déceler beaucoup de qualités, à commencer par la fidélité accordée à cet univers, qui favorise grandement l’immersion. Incarner un élève de Poudlard et voler à travers les environs de l’école s’avère être grisant, au même titre qu’apprendre les sorts iconiques de la franchise. Un titre qui comporte pas mal de secrets à découvrir et qui offre une aventure relativement sympathique.

2023 a décidément été une année très riche pour le RPG. Difficile d’ailleurs de tous les faire, tant il y a de contenus à découvrir. Et 2024 s’annonce tout aussi remplie, avec les sorties de Final Fantasy VII Rebirth, Visions of Mana, Metaphor: ReFantazio, Dragon Dogma 2, Granblue Fantasy Relink et tellement d’autres. Et vous, quel RPG a marqué votre année ?