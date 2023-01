Labyrinth of Galleria: The Moon Society

Labyrinth of Galleria: The Moon Society est un RPG tactique façon dungeon crawler développé par Nippon Ichi Software et édité par NIS America. Promettant une cinquantaine d'heures d'exploration, ce titre invite les joueurs et les joueuses à incarner un esprit errant travaillant pour le compte d'une certaine Madame Marta. Aux côtés de son assistante Eureka et d'une armée de pantins imprégnés d'âmes, celui-ci est chargé de parcourir les dangereux couloirs d'un mystérieux labyrinthe afin d'en extraire tous les trésors.