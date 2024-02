Les 10 meilleurs jeux VR qu’il fallait faire en 2023

De petites productions purement françaises en passant par des AAA, autant dire que la VR n’a clairement pas été en reste. Du coup, il est temps pour nous de vous faire une petite liste non exhaustive des 10 jeux VR qu’il ne fallait manquer sous aucun prétexte en 2023. Et croyez nous, il y a de quoi faire.

Assassin’s Creed Nexus VR

Editeur/Développeur : Ubisoft/Red Storm Entertainment

Plateformes : Meta Quest 2|3

Premier jeu VR de la licence, Assassin’s Creed Nexus VR est parvenu sans encombre à transformer l’essai. Permettant de contrôler tour à tour trois personnages iconiques de la franchise avec Ezio Auditore da firenze, Kassandra et Connor Kenway, le titre vous donnera ainsi l’occasion de visiter ou revisiter la renaissance italienne, la Grèce antique ainsi que les Etats-Unis en pleine guerre d’indépendance. Notre héros sera ici un hackeur, qui se glissera dans la peau de nos protagonistes légendaires, et partira ainsi à la recherche d’un précieux artefact pour le compte d’Abstergo, dans une mission d’infiltration organisée par Shaun Hastings et Rebecca Crane, issu des précédents volets. Entre infiltration et combats à l’épée, le titre arrive à immerger parfaitement le joueur, et réussit le pari de proposer une aventure longue, immersive et intéressante en VR, et avec une bonne optimisation même sur Meta Quest 2.

Horizon Call of the Mountain

Editeur/Développeur : Sony Interactive Entertainment/Firesprite Games/Guerrilla Games

Plateforme : PlayStation VR 2

Parmi les licences qui ont expérimentées la VR en 2023 avec plus ou moins de succès, il y a Horizon Call of the Mountain. Le titre ne s’intercale pas trop loin d’Horizon Zero Dawn, et vous permet de prendre le contrôle d’un nouveau personnage, Ryas. Auparavant Carjas de l’ombre, notre personnage va devoir se racheter en retrouvant son frère, mais aussi enquêter sur une menace planant sur le Sundom. Le soft alterne entre des phases d’escalade qui font le boulot et des combats assez haletants et techniques jouant sur les dégâts élémentaires, chose qui faisait le sel des précédents jeux Horizon. Il ne nous a peut être pas nécessairement convaincu sur quelques aspects précis, mais les néophytes possédant le PSVR 2 auront à se mettre sous la dent une exclusivité accessible, clinquante visuellement pour de la VR, et ne nécessitant pas d’avoir fait les précédents jeux de la franchise pour être appréciée.

Synapse

Editeur/Développeur : nDreams

Plateforme : PlayStation VR 2

Avec une proposition clairement alléchante artistiquement parlant, Synapse a su sortir sans problème son épingle du jeu. Il s’agit d’un rogue-like se situant dans la psyché d’un colonel dissimulant un code qui doit désactiver un armement bioterroriste. Vous devrez traverser de nombreuses zones et ainsi arriver dans le subconscient du bonhomme, signifiant la fin de la run. Le FPS en VR de nDreams propose ainsi une expérience très efficace et simple dans son exécution, où seuls le skill et les compétences acquises au fur et à mesure feront une réelle différence. De plus, le challenge qu’il propose est plus qu’intéressant, tout comme sa durée de vie nettement suffisante. Clairement, si vous avez loupé le soft que nous avons d’ailleurs élu meilleur jeu VR de l’année 2023 à l’occasion de nos AG Awards, il serait peut être temps de le rattraper sans retenue.

Asgard’s Wrath 2

Editeur/Développeur : Meta Platform Technologies/Sanzaru Games

Plateforme : Meta Quest

Asgard’s Wrath 2 a su lui aussi confirmer son potentiel après un premier volet sympathique. Dans cet Action-RPG en VR, votre protagoniste prenant la forme d’un gardien cosmique sera à la poursuite du dieu de la malice, Loki, qui tente de défaire la trame même de l’univers tout entier. Attendez vous donc à défourailler diverses créatures à l’aide de différentes armes et styles de combat dans un gameplay bougrement dynamique, et un contenu pour le moins gargantuesque. Autant dire que le titre est costaud et généreux dans sa proposition, tout en disposant d’une narration ô combien intéressante.

Arizona Sunshine 2

Editeur/Développeur : Vertigo Games

Plateforme : Meta Quest/PlayStation VR2/Pico 4

C’est plus de sept ans après le premier volet qu’Arizona Sunshine 2 arrive, et il est en bonne forme. Ce FPS en VR vous demandera de suivre le héros en compagnie d’un chien nommé Buddy à la recherche du patient zéro, qui serait peut être la solution à cette pandémie zombiesque. Avec de nouvelles armes, un corps à corps plus perfectionné ou encore des séquences de plateformes et de gunfights jouissifs sur les putréfiés, autant dire qu’il n’y a pas de quoi s’ennuyer sur le soft, s’offrant qui plus est une histoire déjantée à souhait. Un mode coopération à deux joueurs plutôt fun vient se greffer à la campagne, et un mode horde est aussi de la partie en multijoueur. Il y a de quoi y trouver son compte si vous êtes un amateur de dézingage de zombies, d’autant qu’il est beaucoup plus jubilatoire en multijoueur.

Propagation : Paradise Hotel

Editeur/Développeur : WanadevStudio

Plateforme : Meta Quest/SteamVR

Développeur de Ragnarock, WannadevStudio s’est essayé en 2023 à l’horreur avec succès via ce Propagation : Paradise Hotel. C’est dans une cuisine barricadée pour échapper aux zombies qu’Emily, accompagné d’un policier nommé Owen, capte le signal radio d’Ashley Diaz, la sœur d’Emily. C’est à partir de là que nos héros vont partir à sa recherche, dans un jeu d’horreur en VR où il faut compter ses balles et la batterie de sa lampe torche, un peu à la manière d’un Resident Evil premier du nom. Des énigmes et quelques gunfights bien stressants seront de la partie. Nous tenons là un bel hommage à la licence horrifique de Capcom.

Resident Evil 4 Remake VR

Editeur/Développeur : Capcom

Plateforme : PlayStation VR2

Pour continuer dans l’horreur, il y a bien évidemment Resident Evil 4 Remake, qui a eu droit à son portage VR. Il n’est clairement plus à présenter, car il s’agit à n’en point douter du meilleur remake de l’année 2023. Ici, le gameplay a été totalement repensé pour coller avec brio aux possibilités de la réalité virtuelle, et le résultat est, pour ainsi dire, saisissant. Autant dire que si vous aviez une folle envie d’incarner Leon S. Kennedy en VR partant à la rescousse de la fille du président des Etats Unis dans un village poisseux orné de villageois contaminés et devenus totalement fous, vous pouvez vous jeter sur cette version VR.

Gran Turismo 7 VR

Editeur/Développeur : Sony Interactive Entertainment/Polyphony Digital

Plateforme : PlayStation 5/PlayStation VR2

Les mordus de jeux de voiture ne sont pas laissés sur le bord de la route, car Gran Turismo 7 a lui aussi bénéficié d’une version VR. En plus de pouvoir accéder à tous les modes de jeu disponibles sur le titre de base, les joueurs peuvent aussi accéder à une partie exclusive avec le Showroom VR où il est possible d’admirer les voitures de votre garage et des concessionnaires. Le jeu offre lui aussi un gameplay réaliste et efficace avec toute la technologie que le PSVR 2 embarque avec lui (suivi oculaire, PSVR sense etc…), tout en bénéficiant d’une IA surpuissante, en plus d’un nouveau circuit et cinq voitures en plus. Si un jeu de courses réaliste vous manque en VR et que vous possédez un PSVR 2, autant partir directement sur ce Gran Turismo 7.

Humanity

Editeur/Développeur : Enhance/Tha Ltd

Plateformes : PlayStation 5/PlayStation VR2

Humanity fera sûrement plaisir aux amateurs de jeux étranges. Disponible dans sa version non VR, Humanity nous propose d’incarner un chien de la race des Shiba Inu, qui aura pour objectif de mener toute une foule sans encombre d’un point A à un point B dans chaque carte du mode scénario ou créateur de niveau. Le titre gagne un peu plus en profondeur et immersivité en réalité virtuelle, et ravira peut être les amateurs de jeux originaux possédant un casque VR.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution

Editeur/Développeur : Skydance Production

Plateformes : PlayStation VR2/Meta Quest2|3

On termine avec un titre tiré d’une grosse licence avec The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution. Ce second volet se passe trois mois après les évènements du premier opus, et vous reprenez le contrôle du touriste. Le protagoniste devra faire face à une nouvelle menace en pleine Nouvelle-Orléans avec pour objectif de renverser La Tour, une faction dirigée par une certaine Mama. Au programme, il y aura de nouvelles armes et cartes à parcourir, et des améliorations de gameplay. L’ambiance horrifique est toujours aussi efficace, et fera frétiller les mordus de la franchise comme les amateurs de titres zombiesques en VR avec cette tension constante dans le gameplay.

Bien évidemment, sachez que cet article n’est qu’une liste non exhaustive des jeux VR sortis en 2023. Tout ceci a pour simple et unique but de vous faire découvrir d’excellents titres VR que vous auriez pu louper. Nous aurions pu également citer d’autres productions VR sympathiques comme The Light Brigade, The 7Th Guest VR voire Vampire: the Masquerade – Justice, qui restent de très bonnes surprises.