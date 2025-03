Deck Dardagnan EX

x2 Aspicot Réjouissances Rayonnantes

x2 Coconfort Réjouissances Rayonnantes

x2 Dardagnan EX

x2 Evoli Puissance Génétique

x2 Phylali EX

x1 Mashynn

x2 Sbire de la Team Rocket

x2 Recherches Professorales

x2 Poké Ball

x2 Erika

x1 Communication Pokémon

Directement devenu un des Pokémon les plus attendus à son annonce, Dardagnan EX n’a pas eu de mal à trouver son deck. Il a la chance d’avoir de vraies utilités sur Aspicot et Coconfort, essentielles à un deck viable autour d’un Pokémon de niveau 2. On le paire avec Phylali qui a prouvé être un des meilleurs Pokémon plante disponible. Mashynn rend possible la combinaison de Pokémon de niveau 1 et de niveau 2, chose fortement déconseillée auparavant. On ajoute le tout nouveau Sbire de la Team Rocket pour rendre le deck détestable et bloquer les adversaires au niveau de leurs énergies, couplé à Dardagnan.

Deck Dracaufeu EX

x2 Salamèche Réjouissances Rayonnantes

x2 Reptincel Réjouissances Rayonnantes

x2 Dracaufeu EX Réjouissances Rayonnantes

x1 Dame du Centre Pokémon

x1 Red

x1 Cape Géante

x1 Casque Brut

x2 Recherches Professorales

x1 Poké Ball

x1 Communication Pokémon

x2 Mashynn

x1 Morgane

x2 Potion

Le nouveau Dracaufeu EX se joue très différemment du précédent. Ici, pas besoin de Sulfura pour lui donner de l’énergie, il la génère lui-même. Il en résulte un deck qui met tous ses œufs dans le même panier. Il n’y a que Dracaufeu EX et des cartes lui permettant de survivre ou de stabiliser son évolution avec notamment Mashynn que l’on va beaucoup voir maintenant.

Deck Giratina EX

x2 Giratina EX

x2 Darkrai EX

x2 Drakkarmin

x2 Red

x2 Cape Géante

x1 Casque Brut

x1 Morgane

x2 Recherches Professorales

x2 Poké Ball

x2 Leaf

x1 Sbire de la Team Rocket

x1 Hélio

Sans vous mentir, nous n’étions pas convaincus par Giratina EX à son annonce. Mais après l’avoir testé, il s’avère plutôt solide dans un plan de jeu lent. Drakkarmin permet de gagner beaucoup de temps. Ce qui sera utile pour charger Darkrai et Giratina sur le banc tout en infligeant quelques dégâts. Il ne restera plus qu’à achever les Pokémon adverses. On ne joue ici que des énergies Ténèbres, Giratina se charge lui même des énergies Psy

Deck Gromago

x2 Mordudor

x2 Gromago

x2 Dialga EX

x2 Dame du Centre Pokémon

x2 Cape géante

x2 Aurore

x1 Hélio

x2 Leaf

x2 Poké Ball

x2 Recherches Professorales

x1 Morgane

Dialga EX a reçu un nouveau camarade de jeu. Le plan de jeu est similaire aux autres decks avec Dialga, sauf qu’ici Gromago est un genre de Celebi de Metal. Plus Dialga reste sur le poste actif à charger Gromago, plus celui-ci pourra faire des ravages par la suite. Pour garder Dialga le plus longtemps en vie, on utilise la nouvelle carte dresseur Dame du Centre Pokémon.

Lucario EX

x2 Riolu Choc Spatio-Temporel

x1 Lucario

x2 Lucario EX

x2 Simularbre

x2 Kicklee Puissance Génétique

x1 Marshadow

x2 Poké Ball

x2 Recherches Professorales

x2 Leaf

x2 Hélio

x1 Cape Géante

x1 Red

La construction ici ne va étonner personne. On retrouve les outils classiques du type combat avec Kicklee, Simularbre et Marshadow, auxquels on va ajouter ce nouveau Lucario EX. Petite originalité, on joue 2 Lucario EX et 1 Lucario classique. Cela va maximiser les chances d’évoluer Riolu rapidement et potentiellement surprendre avec le boost de dégâts.

Deck Terraiste EX

x2 Gribouraigne

x2 Tag-Tag

x2 Axoloto de Paldea

x2 Terraiste de Paldea

x1 Darkrai EX

x2 Poké Ball

x2 Recherches Professorales

x1 Red

x2 Cape Géante

x2 Leaf

x2 Hélio

Les decks Poison ont reçu beaucoup de support avec Terraiste EX et Tag-Tag. Tag-Tag et Axoloto infligent poison facilement, ce qui laisse à Terraiste le champ libre pour maximiser ses dégâts. Attention cependant, la méta est remplie d’Arceus qui est insensible au poison. Darkrai EX est ajouté au deck pour avoir une chance de victoire, mais le match-up reste très défavorable. De plus, l’ajout au jeu de Dame du Centre Pokémon donne un outil supplémentaire pour contrer le poison.

Deck Triopikeau EX

x2 Manaphy

x2 Taupikeau

x2 Triopikeau EX

x1 Palkia Forme Originelle

x1 Shaymin Lumière Triomphale

x2 Poké Ball

x2 Recherches Professorales

x2 Cape Géante

x1 Communication Pokémon

x2 Nacchara

x2 Aurore

x1 Dame du Centre Pokémon

Encore une fois, un squelette de deck eau déjà récurrent. Mais la particularité de Triopikeau de toucher le banc adverse nous offre la possibilité de nous passer de Hélio ou de Morgane. Ils sont remplacés par la combo de Shaymin et Aurore qui facilite le retrait de Manaphy et donne l’opportunité à Tripikeau d’attaquer dès votre deuxième tour. Palkia Forme Originelle est là comme finisher, c’est une carte qui s’est révélée très forte tardivement lors de la précédente méta.

Réjouissances Rayonnantes apporte tellement de Pokémon EX qu’ils n’ont pas tous été utilisés ici. Rien d’anormal, ils n’ont pas tous le même niveau et on a préféré privilégier les meilleurs d’entre eux. S’il vous manque certaines cartes, n’hésitez pas à compléter les decks en choisissant le bon starter deck. On vous détaille tout ça dans cet autre guide.